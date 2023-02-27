Новейший суперкар Alfa Romeo раскупили до официального анонса (фото)

Alfa Romeo не дождались одобрения концерна Stellantis и открыли предзаказы на еще не представленную модель. Новый суперкар сильно повлияет на развитие бренда.

Related video

Alfa Romeo еще не подтвердили появление нового суперкара, но модель уже почти полностью распродана. Известно, что автомобиль станет преемником культового 8C Competizione. Об этом сообщили на сайте Carbuzz.

Глава Alfa Romeo Жан-Филипп Импарато поделился, что будущий суперкар Alfa Romeo почти распродан. Интересно то, что модель даже не была анонсирована.

Концерн Stellantis еще официально не утвердил проект, но в Alfa Romeo начали принимать депозиты от клиентов. Новый суперкар, вероятнее всего, получит название 6C.

Импарато отметил, что новая модель "внесет свой вклад в ДНК" бренда Alfa Romeo. Это означает, что дизайн будущих автомобилей компании будет вдохновлен предстоящим суперкаром.

[ + – ] Дизайн Alfa Romeo 6C может быть вдохновлены классическими моделями бренда Фото: Motor1.com

По слухам, Alfa Romeo 6C получит двигатель V6, который будет дополнен электромотором. Суммарная мощность силовой установки может превысить 600 л.с.

Глава Alfa Romeo подчеркнул, что новый суперкар не будет ориентированным исключительно на трек. Модель станет в меру комфортной для повседневной езды.

Важно

Представлен самый быстрый и эксклюзивный спорткар Alfa Romeo с двигателем Ferrari (фото)

Также Импарато заявил, что Alfa Romeo 6C будет выпущен ограниченным тиражом. Поэтому суперкар может стать одной из самых дорогих моделей бренда.

Ранее Фокус писал, что Alfa Romeo обновила седан Giulia и кроссовер Stelvio.