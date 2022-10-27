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Авто

Alfa Romeo обновила самые популярные модели: как изменились авто

Alfa Romeo Giulia, Alfa Romeo Giulia, Alfa Romeo, Alfa Romeo Stelvio, кроссовер Alfa Romeo
Фото: Stellantis | Модели 2023 года можно узнать по измененной оптике

Новые Alfa Romeo Giulia и Stelvio изменились внешне и получили современную виртуальную панель приборов. В линейке моделей появилась новая топовая версия с богатым оснащением.

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Опубликованы официальные фото новых Alfa Romeo Giulia и Stelvio. Седан и кроссовер прошли уже второе обновление и поступят в продажу с начала 2023 года. Об этом сообщает официальный сайт концерна Stellantis.

Alfa Romeo Giulia, Alfa Romeo Giulia, Alfa Romeo, Alfa Romeo Stelvio, кроссовер Alfa Romeo Fullscreen
Впервые для Alfa Romeo предложены матричные фары
Фото: Stellantis

Новый седан Alfa Romeo Giulia и кроссовер Stelvio узнаются, прежде всего, по измененным фарам, причем теперь оптика не только светодиодная, но и матричная. Сзади обновлены фонари, причем в седане они тонированы.

Alfa Romeo Giulia, Alfa Romeo Giulia, Alfa Romeo, Alfa Romeo Stelvio, кроссовер Alfa Romeo Fullscreen
У Alfa Romeo Giulia фонари тонированы
Фото: Stellantis

Главное новшество в салоне – 12,3-дюймовая виртуальная панель приборов с изменяемой конфигурацией. Кроме того, линейку пополнил топовый вариант Competizione с кожаной отделкой, спортивными сиденьями, панорамной крышей, 21-дюймовыми дисками и дорогой акустикой Harmann Kardon.

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Палитру двигателей Alfa Romeo Stelvio и Giulia сократили – поначалу предложены только 2,0-литровый 280-сильный бензиновый турбомотор и 2,2-литровый турбодизель на 210 л. с. Позже также появится заряженный 510-сильный вариант Quadrifoglio.

Alfa Romeo Giulia, Alfa Romeo Giulia, Alfa Romeo, Alfa Romeo Stelvio, кроссовер Alfa Romeo Fullscreen
В салоне появилась виртуальная панель приборов
Фото: Stellantis

Все версии теперь оснащены 8-ступенчатой автоматической КПП, а привод может быть задним либо полным. В варианте Competizione паредусмотрены адаптивные амортизаторы.

Ранее Фокус сообщал, что Opel представил 300-сильный спортивный кроссовер с расходом 1,3 л/100 км.