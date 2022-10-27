Alfa Romeo обновила самые популярные модели: как изменились авто

Новые Alfa Romeo Giulia и Stelvio изменились внешне и получили современную виртуальную панель приборов. В линейке моделей появилась новая топовая версия с богатым оснащением.

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Опубликованы официальные фото новых Alfa Romeo Giulia и Stelvio. Седан и кроссовер прошли уже второе обновление и поступят в продажу с начала 2023 года. Об этом сообщает официальный сайт концерна Stellantis.

[ + – ] Впервые для Alfa Romeo предложены матричные фары Фото: Stellantis

Новый седан Alfa Romeo Giulia и кроссовер Stelvio узнаются, прежде всего, по измененным фарам, причем теперь оптика не только светодиодная, но и матричная. Сзади обновлены фонари, причем в седане они тонированы.

[ + – ] У Alfa Romeo Giulia фонари тонированы Фото: Stellantis

Главное новшество в салоне – 12,3-дюймовая виртуальная панель приборов с изменяемой конфигурацией. Кроме того, линейку пополнил топовый вариант Competizione с кожаной отделкой, спортивными сиденьями, панорамной крышей, 21-дюймовыми дисками и дорогой акустикой Harmann Kardon.

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Палитру двигателей Alfa Romeo Stelvio и Giulia сократили – поначалу предложены только 2,0-литровый 280-сильный бензиновый турбомотор и 2,2-литровый турбодизель на 210 л. с. Позже также появится заряженный 510-сильный вариант Quadrifoglio.

[ + – ] В салоне появилась виртуальная панель приборов Фото: Stellantis

Все версии теперь оснащены 8-ступенчатой автоматической КПП, а привод может быть задним либо полным. В варианте Competizione паредусмотрены адаптивные амортизаторы.

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