Самый доступный кроссовер Honda за $15 000 рассекретили перед премьерой (фото)

Honda WR-V станет самым компактным кроссовером японской марки. Модель предложат в бензиновой и гибридной версиях, причем в последнем случае расход топлива составит около 3 л на 100 км.

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В интернет попали тизеры нового компактного кроссовера Honda. Бюджетную модель презентуют через неделю на автошоу в Индонезии и до конца года она поступит в продажу по цене примерно от 15 000 долларов. Изображения опубликовали на странице Honda в Instagram.

Скорее всего, новый кроссовер Honda назовут WR-V. Он станет серийной версией прошлогоднего концепт-кара Honda RS.

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На изображения можно разглядеть только силуэт Honda WR-V с покатой крышей. Впрочем, ранее были опубликованы рендеры модели. Кроме того, кроссовер видели во время испытаний. У него продолговатая решетка радиатора и стреловидные фары.

Также стало известно, что кроссовер Honda построят на платформе модели Jazz. Это будет самый компактный кроссовер японской марки: его длина составит 4,2 м, ширина – 1,76 м, высота – 1,6 м, а колесная база – 2,35 м.

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Новая Honda WR-V будет доступна с 1,0-литровым бензиновым турбмотором мощностью 125-130 л. с., а также со 131-сильной гибридной установкой от того же Jazz. В последнем случае расход топлива составит около 3 л на 100 км.

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