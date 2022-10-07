Представлена новая Honda Jazz 2023: что изменилось в компактном хэтчбеке (видео)

Новая Honda Jazz изменилась внешне, а ее комплектация расширена. Как бензиновая, так и гибридная версии модели получили прибавку в мощности.

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Компактная Honda Jazz прошла обновление. Хэтчбек В-класса уже поступил в продажу в Японии (там он представлен под названием Fit) по цене от 1,6 до 2,3 миллиона иен ($11 000 – 16 200). Об этом сообщает официальный сайт японской марки.

[ + – ] Линейку пополнил спортивный вариант RS Фото: Honda

Новая Honda Jazz/Fit узнается по измененной передней части и новым бамперам. Внедорожный вариант Jazz Crosstar также получил пластиковый обвес, а еще линейку пополнил спортивный Jazz RS с огромным передним воздухозаборником и спойлером на крыше.

[ + – ] Внедорожная Honda Jazz Crosstar получила новый пластиковый обвес Фото: Honda

Салон Honda Jazz 2023 не изменился, но предложены новые варианты отделки – теперь общее их количество достигло 13. Кроме того, базовое оснащение пополнили система мониторинга "слепых" зон и адаптивный круиз-контроль с полуавтономным режимом для пробок.

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Начальная версия получила более мощный 1,5-литровый двигатель на 116 л. с. Гибрид Honda Jazz e:HEV также доработали и повысили отдачу его силовой установки до 121 л. с. Примечательно, что в отдельных странах гибридная модификация теперь будет доступна с полным приводом.

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