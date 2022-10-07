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Представлена новая Honda Jazz 2023: что изменилось в компактном хэтчбеке (видео)

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Фото: Honda | Новая Honda Jazz/Fit узнается по измененной передней части

Новая Honda Jazz изменилась внешне, а ее комплектация расширена. Как бензиновая, так и гибридная версии модели получили прибавку в мощности.

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Компактная Honda Jazz прошла обновление. Хэтчбек В-класса уже поступил в продажу в Японии (там он представлен под названием Fit) по цене от 1,6 до 2,3 миллиона иен ($11 000 – 16 200). Об этом сообщает официальный сайт японской марки.

Honda Jazz 2023, Honda Jazz, Honda Fit, новая Honda Jazz, новая Honda Fit, Honda Fit 2023, Honda Jazz Crosstar Fullscreen
Линейку пополнил спортивный вариант RS
Фото: Honda

Новая Honda Jazz/Fit узнается по измененной передней части и новым бамперам. Внедорожный вариант Jazz Crosstar также получил пластиковый обвес, а еще линейку пополнил спортивный Jazz RS с огромным передним воздухозаборником и спойлером на крыше.

Honda Jazz 2023, Honda Jazz, Honda Fit, новая Honda Jazz, новая Honda Fit, Honda Fit 2023, Honda Jazz Crosstar Fullscreen
Внедорожная Honda Jazz Crosstar получила новый пластиковый обвес
Фото: Honda

Салон Honda Jazz 2023 не изменился, но предложены новые варианты отделки – теперь общее их количество достигло 13. Кроме того, базовое оснащение пополнили система мониторинга "слепых" зон и адаптивный круиз-контроль с полуавтономным режимом для пробок.

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Начальная версия получила более мощный 1,5-литровый двигатель на 116 л. с. Гибрид Honda Jazz e:HEV также доработали и повысили отдачу его силовой установки до 121 л. с. Примечательно, что в отдельных странах гибридная модификация теперь будет доступна с полным приводом.

Ранее Фокус рассказывал про первый электрокроссовер Honda. Его создали совместно с General Motors.

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