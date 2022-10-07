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Представлено нову Honda Jazz 2023: що змінилося в компактному хетчбеку (відео)

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Фото: Honda | Нову Honda Jazz/Fit можна впізнати за зміненою передньою частиною

Нова Honda Jazz змінилася ззовні, а її комплектація розширена. Як бензинова, так і гібридна версії моделі отримали збільшення потужності.

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Компактна Honda Jazz пройшла оновлення. Хетчбек В-класу вже надійшов у продаж у Японії (там він представлений під назвою Fit) за ціною від 1,6 до 2,3 мільйона єн ($11 000 – 16 200). Про це повідомляє офіційний сайт японської марки.

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Лінійку поповнив спортивний варіант RS
Фото: Honda

Нову Honda Jazz/Fit можна впізнати за зміненою передньою частиною та новими бамперами. Позашляховий варіант Jazz Crosstar також отримав пластикове обваження, а ще лінійку поповнив спортивний Jazz RS з величезним переднім повітрозбірником та спойлером на даху.

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Позашляхова Honda Jazz Crosstar отримала новий пластиковий обвіс
Фото: Honda

Салон Honda Jazz 2023 не змінився, але запропоновані нові варіанти обробки – тепер загальна їх кількість досягла 13. Крім того, базове оснащення поповнили система моніторингу "сліпих" зон та адаптивний круїз-контроль із напівавтономним режимом при заторах.

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Початкова версія отримала потужніший 1,5-літровий двигун на 116 л. с. Гібрид Honda Jazz e:HEV також доопрацювали та підвищили віддачу його силової установки до 121 л. с. Показово, що в окремих країнах гібридна модифікація буде доступна з повним приводом.

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