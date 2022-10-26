Найдоступніший кросовер Honda за $15 000 розсекретили перед прем'єрою (фото)

Honda WR-V стане компактним кросовером японської марки. Модель запропонують у бензиновій і гібридній версіях, причому в останньому випадку витрата палива становитиме приблизно 3 л на 100 км.

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В інтернет потрапили тизери нового компактного кросовера Honda. Бюджетну модель презентують за тиждень на автошоу в Індонезії і до кінця року вона надійде у продаж за ціною приблизно від 15 000 доларів. Зображення опублікували на сторінці Honda в Instagram.

Швидше за все, новий кросовер Honda назвуть WR-V. Він стане серійною версією торішнього концепт-кара Honda RS.

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На зображеннях можна розглянути тільки силует Honda WR-V з похилим дахом. Втім, раніше були опубліковані рендери моделі. Крім того, кросовер бачили під час випробувань. У нього довгаста решітка радіатора та стрілоподібні фари.

Також стало відомо, що кросовер Honda збудують на платформі моделі Jazz. Це буде компактний кросовер японської марки: його довжина складе 4,2 м, ширина — 1,76 м, висота — 1,6 м, а колісна база — 2,35 м.

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Нова Honda WR-V буде доступна з 1,0-літровим бензиновим турбомотором потужністю 125-130 к. с., а також зі 131-сильною гібридною установкою від того ж Jazz. В останньому випадку витрата палива становитиме приблизно 3 л на 100 км.

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