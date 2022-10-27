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Авто

Alfa Romeo оновила найпопулярніші моделі: як змінилися авто

Alfa Romeo Giulia, Alfa Romeo Giulia, Alfa Romeo, Alfa Romeo Stelvio, кросовер Alfa Romeo
Фото: Stellantis | Моделі 2023 року можна впізнати за зміненою оптикою

Нові Alfa Romeo Giulia та Stelvio змінилися зовні й отримали сучасну віртуальну панель приладів. У лінійці моделей з'явилася нова версія з багатим оснащенням.

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Опубліковані офіційні фото нових Alfa Romeo Giulia та Stelvio. Седан і кросовер пройшли вже друге оновлення та надійдуть у продаж із початку 2023 року. Про це повідомляє офіційний сайт концерну Stellantis.

Alfa Romeo Giulia, Alfa Romeo Giulia, Alfa Romeo, Alfa Romeo Stelvio, кросовер Alfa Romeo Fullscreen
Уперше для Alfa Romeo запропонували матричні фари
Фото: Stellantis

Новий седан Alfa Romeo Giulia та кросовер Stelvio можна впізнати, перш за все, за зміненими фарами, причому тепер оптика не тільки світлодіодна, а й матрична. Ззаду оновлено ліхтарі, причому в седані вони тоновані.

Alfa Romeo Giulia, Alfa Romeo Giulia, Alfa Romeo, Alfa Romeo Stelvio, кросовер Alfa Romeo Fullscreen
У Alfa Romeo Giulia ліхтарі тоновані
Фото: Stellantis

Головне нововведення в салоні — 12,3-дюймова віртуальна панель приладів зі змінною конфігурацією. Крім того, лінійку поповнив топовий варіант Competizione зі шкіряним оздобленням, спортивними сидіннями, панорамним дахом, 21-дюймовими дисками й дорогою акустикою Harmann Kardon.

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Палітру двигунів Alfa Romeo Stelvio та Giulia скоротили — спочатку запропоновані лише 2,0-літровий 280-сильний бензиновий турбомотор і 2,2-літровий турбодизель на 210 к.с. Пізніше з'явиться заряджуваний 510-сильний варіант Quadrifoglio.

Alfa Romeo Giulia, Alfa Romeo Giulia, Alfa Romeo, Alfa Romeo Stelvio, кросовер Alfa Romeo Fullscreen
У салоні з'явилася віртуальна панель приладів
Фото: Stellantis

Усі версії тепер оснащені 8-ступінчастою автоматичною КПП, а привід може бути заднім або повним. У варіанті Competizione передбачені адаптивні амортизатори.

Раніше Фокус повідомляв, що Opel представив 300-сильний спортивний кросовер із витратою 1,3 л/100 км.