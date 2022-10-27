Alfa Romeo оновила найпопулярніші моделі: як змінилися авто
Нові Alfa Romeo Giulia та Stelvio змінилися зовні й отримали сучасну віртуальну панель приладів. У лінійці моделей з'явилася нова версія з багатим оснащенням.
Опубліковані офіційні фото нових Alfa Romeo Giulia та Stelvio. Седан і кросовер пройшли вже друге оновлення та надійдуть у продаж із початку 2023 року. Про це повідомляє офіційний сайт концерну Stellantis.
Новий седан Alfa Romeo Giulia та кросовер Stelvio можна впізнати, перш за все, за зміненими фарами, причому тепер оптика не тільки світлодіодна, а й матрична. Ззаду оновлено ліхтарі, причому в седані вони тоновані.
Головне нововведення в салоні — 12,3-дюймова віртуальна панель приладів зі змінною конфігурацією. Крім того, лінійку поповнив топовий варіант Competizione зі шкіряним оздобленням, спортивними сидіннями, панорамним дахом, 21-дюймовими дисками й дорогою акустикою Harmann Kardon.
Палітру двигунів Alfa Romeo Stelvio та Giulia скоротили — спочатку запропоновані лише 2,0-літровий 280-сильний бензиновий турбомотор і 2,2-літровий турбодизель на 210 к.с. Пізніше з'явиться заряджуваний 510-сильний варіант Quadrifoglio.
Усі версії тепер оснащені 8-ступінчастою автоматичною КПП, а привід може бути заднім або повним. У варіанті Competizione передбачені адаптивні амортизатори.
Раніше Фокус повідомляв, що Opel представив 300-сильний спортивний кросовер із витратою 1,3 л/100 км.