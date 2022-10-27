Alfa Romeo оновила найпопулярніші моделі: як змінилися авто

Нові Alfa Romeo Giulia та Stelvio змінилися зовні й отримали сучасну віртуальну панель приладів. У лінійці моделей з'явилася нова версія з багатим оснащенням.

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Опубліковані офіційні фото нових Alfa Romeo Giulia та Stelvio. Седан і кросовер пройшли вже друге оновлення та надійдуть у продаж із початку 2023 року. Про це повідомляє офіційний сайт концерну Stellantis.

[ + – ] Уперше для Alfa Romeo запропонували матричні фари Фото: Stellantis

Новий седан Alfa Romeo Giulia та кросовер Stelvio можна впізнати, перш за все, за зміненими фарами, причому тепер оптика не тільки світлодіодна, а й матрична. Ззаду оновлено ліхтарі, причому в седані вони тоновані.

[ + – ] У Alfa Romeo Giulia ліхтарі тоновані Фото: Stellantis

Головне нововведення в салоні — 12,3-дюймова віртуальна панель приладів зі змінною конфігурацією. Крім того, лінійку поповнив топовий варіант Competizione зі шкіряним оздобленням, спортивними сидіннями, панорамним дахом, 21-дюймовими дисками й дорогою акустикою Harmann Kardon.

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Палітру двигунів Alfa Romeo Stelvio та Giulia скоротили — спочатку запропоновані лише 2,0-літровий 280-сильний бензиновий турбомотор і 2,2-літровий турбодизель на 210 к.с. Пізніше з'явиться заряджуваний 510-сильний варіант Quadrifoglio.

[ + – ] У салоні з'явилася віртуальна панель приладів Фото: Stellantis

Усі версії тепер оснащені 8-ступінчастою автоматичною КПП, а привід може бути заднім або повним. У варіанті Competizione передбачені адаптивні амортизатори.

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