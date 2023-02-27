Новий суперкар Alfa Romeo розкупили до офіційного анонсу (фото)

Alfa Romeo не дочекалися схвалення концерну Stellantis і відкрили попереднє замовлення на ще не представлену модель. Новий суперкар дуже вплине на розвиток бренду.

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Alfa Romeo ще не підтвердили появу нового суперкара, але модель майже повністю розпродана. Відомо, що автомобіль стане наступником культового 8C Competizione. Про це повідомили на сайті Carbuzz.

Глава Alfa Romeo Жан-Філіп Імпарато поділився, що майбутній суперкар Alfa Romeo майже розпроданий. Цікаво, що модель навіть не була анонсована.

Концерн Stellantis ще офіційно не затвердив проєкт, але Alfa Romeo почали приймати депозити від клієнтів. Новий суперкар, найімовірніше, отримає назву 6C.

Імпарато зазначив, що нова модель "внесе свій внесок у ДНК" бренду Alfa Romeo. Це означає, що дизайн майбутніх автомобілів компанії буде натхненний майбутнім суперкаром.

[ + – ] Дизайн Alfa Romeo 6C може бути натхненний класичними моделями бренду Фото: Motor1.com

За чутками, Alfa Romeo 6C отримає двигун V6, який буде доповнений електромотором. Сумарна потужність силової установки може перевищити 600 к.с.

Глава Alfa Romeo наголосив, що новий суперкар не буде орієнтованим виключно на трек. Модель стане в міру зручною для повсякденної їзди.

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Також Імпарато заявив, що Alfa Romeo 6C буде випущений обмеженим тиражем. Тому суперкар може стати однією з найдорожчих моделей бренду.

Раніше Фокус писав, що Alfa Romeo оновила седан Giulia та кросовер Stelvio.