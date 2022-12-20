Представлений найшвидший і найексклюзивніший спорткар Alfa Romeo з двигуном Ferrari (фото)

Купе Alfa Romeo Giulia SWB Zagato побудовано за індивідуальним замовленням. Спорткар оснащений 540-сильним V6 твін-турбо та розвиває швидкість понад 300 км/год.

Related video

В Італії презентували неймовірне купе Alfa Romeo Giulia SWB із дизайном від Zagato. Спорткар святкує 100-річчя співпраці марки з кузовним ательє. Подробиці авто розкрили на офіційному сайті Zagato.

[ + – ] Дизайн передньої частини виконаний у дусі Alfa Romeo SZ Фото: Stellantis

Автори автомобіля очевидно надихалися купе Alfa Romeo SZ і Giulia TZ. У зовнішньому вигляді переважають традиційні для Zagato грані, але вони є сусідами з більш плавними й обтічними поверхнями.

Фірмовий "дзьоб" Alfa Romeo поєднується з вузькими діодними фарами від новітнього кросовера Tonale. На даху помітні характерні для Zagato дві опуклості, а задня частина здається зрізаною.

[ + – ] Авто збудовано в одному-єдиному екземплярі Фото: Stellantis

В основі авто лежить укорочене шасі седана Alfa Romeo Giulia. Спорідненість з моделлю-донором помітно хіба що в салоні, де збережено компонування передньої панелі Giulia. Разом із тим, в обробці використані набагато дорожчі матеріали — карбон і шкіра із зеленими вставками. Також встановлені спортивні крісла з каркасом із вуглеволокна.

[ + – ] Вигнутий дах та обрізана "корма" — фірмові риси стилю Zagato Фото: Stellantis

Під капотом встановлений 2,9-літровий твін-турбо V6 від Alfa Romeo Giulia GTAm. Цей двигун, створений Ferrari, розвиває 540 к. с. та працює в парі із 6-ступінчастою механічною КПП.

Важливо

Bugatti, Ferrari та Гелендваген: якими авто володіють наймолодші українські мільйонери (фото)

Характеристики Alfa Romeo Giulia SWB Zagato не розкривають, але седан із цим двигуном розганяється до 100 км/год за 3,6 с і розвиває швидкість понад 300 км/год. Легше купе буде ще швидшим.

[ + – ] В обробці салону поєднуються шкіра та карбон Фото: Stellantis

Нова Alfa Romeo Giulia SWB Zagato залишиться в одному екземплярі. Авто збудовано за індивідуальним замовленням і після презентації та участі у промо-акціях буде передано власнику.

Раніше Фокус розповідав про найпотужніший Chevrolet Camaro. Купе отримало 1 000-сильний двигун.