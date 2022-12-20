Представлен самый быстрый и эксклюзивный спорткар Alfa Romeo с двигателем Ferrari (фото)

Купе Alfa Romeo Giulia SWB Zagato построено по индивидуальному заказу. Спорткар оснащен 540-сильным V6 твин-турбо и развивает скорость свыше 300 км/ч.

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В Италии презентовали невероятное купе Alfa Romeo Giulia SWB с дизайном от Zagato. Спорткар отмечает 100-летие сотрудничества марки с кузовным ателье. Подробности авто раскрыли на официальном сайте Zagato.

[ + – ] Дизайн передней части выполнен в духе Alfa Romeo SZ Фото: Stellantis

Создатели авто явно вдохновлялись купе Alfa Romeo SZ и Giulia TZ. Во внешнем виде преобладают традиционные для Zagato грани, но они соседствуют с более плавными и обтекаемыми поверхностями.

Фирменный "клюв" Alfa Romeo сочетается с узкими диодными фарами от новейшего кроссовера Tonale. На крыше заметны характерные для Zagato две выпуклости, а задняя часть кажется срезанной.

[ + – ] Авто построено в одном-единственном экземпляре Фото: Stellantis

В основе авто лежит укороченное шасси седана Alfa Romeo Giulia. Родство с моделью-донором заметно разве что в салоне, где сохранена компоновка передней панели Giulia. Вместе с тем, в отделке использованы гораздо более дорогие материалы – карбон и кожа с зелеными вставками. Также установлены спортивные кресла с каркасом из углеволокна.

[ + – ] Изогнутая крыша и обрезанная "корма" — фирменные черты стиля Zagato Фото: Stellantis

Под капотом установлен 2,9-литровый V6 твин-турбо от Alfa Romeo Giulia GTAm. Этот двигатель, созданный в Ferrari, развивает 540 л. с. и работает в паре с 6-ступенчатой механической КПП.

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Характеристики Alfa Romeo Giulia SWB Zagato не раскрывают, но седан с этим мотором разгоняется до 100 км/ч за 3,6 с и развивает скорость свыше 300 км/ч. Более легкое купе будет еще быстрее.

[ + – ] В отделке салона сочетаются кожа и карбон Фото: Stellantis

Новая Alfa Romeo Giulia SWB Zagato останется в одном-единственном экземпляре. Авто построено по индивидуальному заказу и после презентации и участия в промо-акциях будет передано владельцу.

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