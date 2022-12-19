Bugatti, Ferrari и Гелендваген: какими авто владеют самые молодые украинские миллионеры (фото)

В коллекциях украинских миллионеров есть эксклюзивные суперкары и дорогие внедорожники. Стоимость некоторых авто исчисляется миллионами долларов.

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Даже во время войны украинцы покупают суперкары и дорогие элитные авто. Примечательно, что среди владельцев эксклюзивных моделей есть очень молодые миллионеры из Украины. Об их автопарке рассказали на сайте ТопЖыр.

Назар Бабенко

[ + – ] Назар Бабенко в Bugatti Divo Фото: instagram.com/nazar_8888_/

28-летнего Назара Бабенко из Днепра считают одним из крупнейших владельцев криптовалюты в Восточной Европе, а его компания Danvel занимается управлением активами.

[ + – ] Bugatti Divo Фото: instagram.com/nazar_8888_/

Назар Бабенко является владельцем бизнес-джета Gulfstream G700 за 79 миллионов долларов и самого дорогого суперкара в Украине – Bugatti Divo стоимостью $9 миллионов. Также в его гараже есть шведский Koenigsegg Agera RS за 2 миллиона долларов и Rolls-Royce Cullinan ($600 000).

Александр Слобоженко

[ + – ] Александр Слобоженко владеет 1000-сильным Ferrari SF90 Stradale

Александр Слобоженко – основатель компании Traffic Devils, занимающейся покупкой и продажей трафика. Самое известное его авто – 1000-сильный суперкар Ferrari SF90 Stradale за $900 тысяч, который недавно вернулся в Украину из Европы. К слову, купить Ferrari украинец решил после тест-драйва в Дубае, который закончился ДТП.

[ + – ] В гараже украинца также есть Mercedes-Maybach

Кроме того, известно о таких авто Александра Слобоженко:

Lamborghini Urus в тюнинге TopCar Design (цена $500 000)

Mercedes-Maybach S580 ($200 000)

Lamborghini Huracan Fluo Capsule ($400 000, продан в 2022 году)

Два Mitsubishi Lancer Evo с тюнингом (ориентировочно $100 000)

Тюнингованный BMW для дрифта (цена неизвестна)

Toyota Land Cruiser ($100 000, авто сопровождения).

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Дмитрий Хиценко

[ + – ] Дмитрий Хиценко владеет автомобилями общей стоимостью $600 000

Блогер и инвестор в криптовалюту Дмитрий Хиценко в 22 года собрал автопарк стоимостью 600 000 долларов. Он включает суперкар Lamborghini Huracan за $280 000 (еще 50 000 долларов потрачено на тюнинг и перекраску), а также гибридное купе BMW i8 за 100 000 долларов и внедорожный Mercedes-AMG G63 за $180 000.

[ + – ] BMW i8 и Lamborghini Huracan Дмитрия Хиценко

Ранее Фокус сообщал, что в Украине во время войны появился мощный 720-сильный суперкар McLaren.