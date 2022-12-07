Молодой украинский блогер показал впечатляющую коллекцию авто за $600 000 (фото)

22-летний парень собрал эксклюзивные и дорогие автомобили. Его коллекция включает тюнингованный суперкар Lamborghini Huracan, гибрид BMW i8 и заряженный Гелендваген.

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Украинский блогер Дмитрий Хиценко (известный как khitsa) продемонстрировал свой дорогой автопарк. В 22 года он собрал эксклюзивные машины общей стоимостью свыше 600 тысяч долларов. Снимки авто опубликованы на странице блогера в Instagram.

[ + – ] BMW i8 и Lamborghini Huracan

Самым дорогим авто в коллекции является суперкар Lamborghini Huracan RWD с 5,2-литровым 580-сильным V10, способный развить 320 км/ч. Он обошелся в 280 000 долларов, еще $50 000 было вложено в перекраску и тюнинг Lamborghini. К слову ранее блогер рассказал об огромных затратах на обслуживание суперкара на официальной СТО.

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Также блогер владеет гибридным купе BMW i8 стоимостью около 100 000 долларов. Этот спорткар не только разгоняется до 100 км/ч за 4,4 с, но и проезжает 37 км на электротяге. Кроме того, в коллекции есть 585-сильный внедорожник Mercedes-AMG G63 стоимостью примерно $180 000.

[ + – ] Общая стоимость авто превышает 600 тысяч долларов

Дмитрий Хиценко является одним из самых молодых украинских миллионеров. Он начинал со съемок пранков для соцсетей, а затем начал инвестировать в криптовалюту и запустил около сотни Telegram-каналов о ней.

Ранее Фокус сообщал, что в Украине среди зимы засветился 1000-сильный Ferrari SF90 Stradale. Он принадлежит еще одному молодому миллионеру.

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