Молодой украинский блогер показал впечатляющую коллекцию авто за $600 000 (фото)
22-летний парень собрал эксклюзивные и дорогие автомобили. Его коллекция включает тюнингованный суперкар Lamborghini Huracan, гибрид BMW i8 и заряженный Гелендваген.
Украинский блогер Дмитрий Хиценко (известный как khitsa) продемонстрировал свой дорогой автопарк. В 22 года он собрал эксклюзивные машины общей стоимостью свыше 600 тысяч долларов. Снимки авто опубликованы на странице блогера в Instagram.
Самым дорогим авто в коллекции является суперкар Lamborghini Huracan RWD с 5,2-литровым 580-сильным V10, способный развить 320 км/ч. Он обошелся в 280 000 долларов, еще $50 000 было вложено в перекраску и тюнинг Lamborghini. К слову ранее блогер рассказал об огромных затратах на обслуживание суперкара на официальной СТО.Важно
Также блогер владеет гибридным купе BMW i8 стоимостью около 100 000 долларов. Этот спорткар не только разгоняется до 100 км/ч за 4,4 с, но и проезжает 37 км на электротяге. Кроме того, в коллекции есть 585-сильный внедорожник Mercedes-AMG G63 стоимостью примерно $180 000.
Дмитрий Хиценко является одним из самых молодых украинских миллионеров. Он начинал со съемок пранков для соцсетей, а затем начал инвестировать в криптовалюту и запустил около сотни Telegram-каналов о ней.
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