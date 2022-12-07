Молодий український блогер показав вражаючу колекцію авто за $600 000 (фото)

22-річний хлопець зібрав ексклюзивні й дорогі автомобілі. Його колекція включає тюнінгований суперкар Lamborghini Huracan, гібрид BMW i8 і заряджений "Гелендваген".

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Український блогер Дмитро Хиценко (відомий як khitsa) продемонстрував свій дорогий автопарк. У 22 роки він зібрав ексклюзивні машини загальною вартістю понад 600 тисяч доларів. Знімки авто опубліковані на сторінці блогера в Instagram.

[ + – ] BMW i8 і Lamborghini Huracan

Найдорожчим авто в колекції є суперкар Lamborghini Huracan RWD із 5,2-літровим 580-сильним V10, здатний розвинути 320 км/год. Він обійшовся у 280 000 доларів, ще $50 000 було вкладено у фарбування й тюнінг Lamborghini. До речі, раніше блогер розповів про величезні витрати на обслуговування суперкара на офіційній СТО.

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Також блогер володіє гібридним купе BMW i8 вартістю близько 100 000 доларів. Цей спорткар не тільки розганяється до 100 км/год за 4,4 с, а й проїжджає 37 км на електротязі. Крім того, колекція має 585-сильний позашляховик Mercedes-AMG G63 вартістю приблизно $180 000.

[ + – ] Загальна вартість авто перевищує 600 тисяч доларів

Дмитро Хиценко є одним із наймолодших українських мільйонерів. Він починав зі зйомок пранків для соцмереж, а потім почав інвестувати в криптовалюту й запустив близько сотні Telegram-каналів про неї.

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