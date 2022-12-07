Молодий український блогер показав вражаючу колекцію авто за $600 000 (фото)
22-річний хлопець зібрав ексклюзивні й дорогі автомобілі. Його колекція включає тюнінгований суперкар Lamborghini Huracan, гібрид BMW i8 і заряджений "Гелендваген".
Український блогер Дмитро Хиценко (відомий як khitsa) продемонстрував свій дорогий автопарк. У 22 роки він зібрав ексклюзивні машини загальною вартістю понад 600 тисяч доларів. Знімки авто опубліковані на сторінці блогера в Instagram.
Найдорожчим авто в колекції є суперкар Lamborghini Huracan RWD із 5,2-літровим 580-сильним V10, здатний розвинути 320 км/год. Він обійшовся у 280 000 доларів, ще $50 000 було вкладено у фарбування й тюнінг Lamborghini. До речі, раніше блогер розповів про величезні витрати на обслуговування суперкара на офіційній СТО.Важливо
Також блогер володіє гібридним купе BMW i8 вартістю близько 100 000 доларів. Цей спорткар не тільки розганяється до 100 км/год за 4,4 с, а й проїжджає 37 км на електротязі. Крім того, колекція має 585-сильний позашляховик Mercedes-AMG G63 вартістю приблизно $180 000.
Дмитро Хиценко є одним із наймолодших українських мільйонерів. Він починав зі зйомок пранків для соцмереж, а потім почав інвестувати в криптовалюту й запустив близько сотні Telegram-каналів про неї.
Раніше Фокус повідомляв, що в Україні серед зими засвітився 1000-сильний Ferrari SF90 Stradale. Він належить ще одному молодому мільйонеру.
Також ми писали, що в Польщі налагодили випуск копій легендарного суперкара McLaren F1.