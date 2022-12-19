Bugatti, Ferrari та Гелендваген: якими авто володіють наймолодші українські мільйонери (фото)

У колекціях українських мільйонерів є ексклюзивні суперкари та дорогі позашляховики. Вартість деяких автомобілів обчислюється мільйонами доларів.

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Навіть під час війни українці купують суперкари та дорогі елітні авто. Цікаво, що серед власників ексклюзивних моделей є дуже молоді мільйонери з України. Про їхній автопарк розповіли на сайті ТопЖир.

Назар Бабенко

[ + – ] Назар Бабенко у Bugatti Divo Фото: instagram.com/nazar_8888_/

28-річного Назара Бабенка з Дніпра вважають одним із найбільших власників криптовалюти у Східній Європі, а його компанія Danvel займається управлінням активами.

[ + – ] Bugatti Divo Фото: instagram.com/nazar_8888_/

Назар Бабенко є власником бізнес-джета Gulfstream G700 за 79 мільйонів доларів та найдорожчого суперкара в Україні — Bugatti Divo вартістю $9 мільйонів. Також у його гаражі є шведський Koenigsegg Agera RS за 2 мільйони доларів та Rolls-Royce Cullinan ($600 000).

Олександр Слобоженко

[ + – ] Олександр Слобоженко має 1000-сильний Ferrari SF90 Stradale

Олександр Слобоженко — засновник компанії Traffic Devils, яка займається купівлею та продажем трафіку. Найвідоміше його авто — 1000-сильний суперкар Ferrari SF90 Stradale за $900 тисяч, який нещодавно повернувся до України з Європи. До речі, Ferrari українець вирішив після тест-драйву в Дубаї, який закінчився ДТП.

[ + – ] У гаражі українця також є Mercedes-Maybach

Крім того, відомо про такі авто Олександра Слобоженка:

Lamborghini Urus у тюнінгу TopCar Design (ціна $500 000)

Mercedes-Maybach S580 ($200 000)

Lamborghini Huracan Fluo Capsule ($400 000, проданий у 2022 році)

Два Mitsubishi Lancer Evo з тюнінгом (орієнтовно $100 000)

Тюнінгований BMW для дрифту (ціна невідома)

Toyota Land Cruiser ($100 000, авто супроводу)

Важливо

У Києві помітили рідкісний спортивний седан BMW (фото)

Дмитро Хиценко

[ + – ] Дмитро Хиценко володіє автомобілями загальною вартістю $600 000

Блогер та інвестор у криптовалюту Дмитро Хиценко у 22 роки зібрав автопарк вартістю 600 000 доларів. Він включає суперкар Lamborghini Huracan за $280 000 (ще 50 000 доларів витрачено на тюнінг та перефарбування), а також гібридне купе BMW i8 за 100 000 доларів та позашляховий Mercedes-AMG G63 за $180 000.

[ + – ] BMW i8 та Lamborghini Huracan Дмитра Хиценка

Раніше Фокус повідомляв, що в Україні під час війни з'явився потужний 720-сильний суперкар McLaren.