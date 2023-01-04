Alfa Romeo готовит сверхмощный суперкар: первые подробности и тизеры

Купе Alfa Romeo 6C разрабатывают с 2018 года. Оно станет современной версией знаменитого суперкара Alfa Romeo Tipo 33 Stradale.

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В Alfa Romeo анонсировали новый суперкар 6C. Новая модель появится в нынешнем году и будет выпущена лимитированной серией. Тизеры авто появились на странице Alfa Romeo в Instagram.

Суперкар Alfa Romeo станет преемником моделей 8C Competizione и 4C. Его назвали в честь спортивных Alfa Romeo 6C, которые выпускали с 1927 по 1954 годы.

[ + – ] На тизерах показали круглые фонари суперкара

Модель анонсировали еще в 2018 году, однако затем разработку суперкара прекратили из-за пандемии коронавируса. Но все же к проекту решили вернуться.

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Информации про новый Alfa Romeo 6C пока немного. Руководитель итальянского бренда Жан-Филипп Импарато заявил, что дизайн будет выдержан в духе знаменитого суперкара Alfa Romeo Tipo 33 Stradale 1967 года. Тизеры показывают элегантный обтекаемый профиль. Вместе с тем, купе получит большие круглые фонари, как у Alfa Romeo 8C Competizione и 4C.

[ + – ] Образцом для подражания выступает Alfa Romeo 33 Stradale 1967 года

Изначально планировалось, что суперкар Alfa Romeo получит 700-сильную гибридную установку. Однако теперь Жан-Филипп Импарато сообщил, что модель будет бензиновой либо электрической – окончательное решение еще не принято.

Бензиновой модели прочат 2,9-литровый турбированный V6 от Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio. Электромобиль же может получить силовую установку от Maserati GranTurismo Folgore.

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