Alfa Romeo готує надпотужний суперкар: перші подробиці й тизери

Купе Alfa Romeo 6C розробляють із 2018 року. Воно стане сучасною версією знаменитого суперкара Alfa Romeo Tipo 33 Stradale.

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В Alfa Romeo анонсували новий суперкар 6C. Нова модель з'явиться цього року та буде випущена лімітованою серією. Тизери авто з'явилися на сторінці Alfa Romeo у Instagram.

Суперкар Alfa Romeo стане наступником моделей 8C Competizione і 4C. Його назвали на честь спортивних Alfa Romeo 6C, які випускали з 1927 до 1954 року.

[ + – ] На тизерах показали круглі ліхтарі суперкара

Модель анонсували ще у 2018 році, проте розробку суперкара припинили через пандемію коронавірусу. Але все ж таки до проєкту вирішили повернутися.

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Інформації про новий Alfa Romeo 6C поки що небагато. Керівник італійського бренду Жан-Філіп Імпарато заявив, що дизайн буде витриманий у дусі знаменитого суперкара Alfa Romeo Tipo 33 Stradale 1967 року. Тизери показують елегантний обтічний профіль. Разом із тим купе отримає великі круглі ліхтарі, як Alfa Romeo 8C Competizione і 4C.

[ + – ] Зразком для наслідування виступає Alfa Romeo 33 Stradale 1967

Спочатку планувалося, що суперкар Alfa Romeo отримає 700-сильну гібридну установку. Однак тепер Жан-Філіп Імпарато повідомив, що модель буде бензиновою або електричною — остаточне рішення ще не ухвалили.

Бензиновій моделі пророкують 2,9-літровий турбований V6 від Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio. Електромобіль може отримати силову установку від Maserati GranTurismo Folgore.

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