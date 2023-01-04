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Alfa Romeo готує надпотужний суперкар: перші подробиці й тизери

суперкар Alfa Romeo, Alfa Romeo 6C, новий Alfa Romeo 6C
Alfa Romeo 6C розробляють із 2018 року

Купе Alfa Romeo 6C розробляють із 2018 року. Воно стане сучасною версією знаменитого суперкара Alfa Romeo Tipo 33 Stradale.

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В Alfa Romeo анонсували новий суперкар 6C. Нова модель з'явиться цього року та буде випущена лімітованою серією. Тизери авто з'явилися на сторінці Alfa Romeo у Instagram.

Суперкар Alfa Romeo стане наступником моделей 8C Competizione і 4C. Його назвали на честь спортивних Alfa Romeo 6C, які випускали з 1927 до 1954 року.

суперкар Alfa Romeo, Alfa Romeo 6C, новий Alfa Romeo 6C Fullscreen
На тизерах показали круглі ліхтарі суперкара

Модель анонсували ще у 2018 році, проте розробку суперкара припинили через пандемію коронавірусу. Але все ж таки до проєкту вирішили повернутися.

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Інформації про новий Alfa Romeo 6C поки що небагато. Керівник італійського бренду Жан-Філіп Імпарато заявив, що дизайн буде витриманий у дусі знаменитого суперкара Alfa Romeo Tipo 33 Stradale 1967 року. Тизери показують елегантний обтічний профіль. Разом із тим купе отримає великі круглі ліхтарі, як Alfa Romeo 8C Competizione і 4C.

суперкар Alfa Romeo, Alfa Romeo 6C, новий Alfa Romeo 6C Fullscreen
Зразком для наслідування виступає Alfa Romeo 33 Stradale 1967

Спочатку планувалося, що суперкар Alfa Romeo отримає 700-сильну гібридну установку. Однак тепер Жан-Філіп Імпарато повідомив, що модель буде бензиновою або електричною — остаточне рішення ще не ухвалили.

Бензиновій моделі пророкують 2,9-літровий турбований V6 від Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio. Електромобіль може отримати силову установку від Maserati GranTurismo Folgore.

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