Alfa Romeo представили уникальный кроссовер для родителей с непослушными детьми (фото)
Alfa Romeo Tonale Edizione Bambini пока представлен в единственном экземпляре. Кроссовер призван решить многие проблемы, с которыми сталкиваются родители во время поездок со своими детьми.
Alfa Romeo представили необычную версию кроссовера Tonale, которая предназначена для родителей с непослушными детьми. Об этом рассказали на сайте Top Gear.
Alfa Romeo провели опрос, согласно которому 56% семейных водителей стесняются подвезти кого-то из-за того, что в интерьере их авто беспорядок, устроенный детьми. Кроссовер Tonale Edizione Bambini призван решить эту проблему.
Alfa Romeo Tonale Edizione Bambini оснащен чехлами для сидений, в которых есть держатели для ручек, игр и книг. Также предусмотрен развлекательный экран и камера, чтобы водитель мог следить за своими детьми.
В автомобиле установлена корзина для мусора с таблицей вознаграждений за поддержание чистоты в салоне. Кроссовер оснастили даже пеленальным столиком.
Чтобы убрать мусор, в Alfa Romeo предусмотрели встроенный пылесос. Он заряжается от розетки и аккуратно интегрирован в интерьер.Важно
Пока неизвестно, поступит ли такой кроссовер в продажу. Вполне вероятно, что он является первоапрельской шуткой.
Ранее Фокус сообщал, что Alfa Romeo не дождались одобрения концерна Stellantis и открыли предзаказы на еще не представленную модель.