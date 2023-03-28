Alfa Romeo представили уникальный кроссовер для родителей с непослушными детьми (фото)

Alfa Romeo Tonale Edizione Bambini пока представлен в единственном экземпляре. Кроссовер призван решить многие проблемы, с которыми сталкиваются родители во время поездок со своими детьми.

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Alfa Romeo представили необычную версию кроссовера Tonale, которая предназначена для родителей с непослушными детьми. Об этом рассказали на сайте Top Gear.

Alfa Romeo провели опрос, согласно которому 56% семейных водителей стесняются подвезти кого-то из-за того, что в интерьере их авто беспорядок, устроенный детьми. Кроссовер Tonale Edizione Bambini призван решить эту проблему.

Alfa Romeo Tonale Edizione Bambini оснащен чехлами для сидений, в которых есть держатели для ручек, игр и книг. Также предусмотрен развлекательный экран и камера, чтобы водитель мог следить за своими детьми.

Alfa Romeo Tonale Edizione Bambini оснащен всем необходимым, чтобы успокоить непослушных детей Фото: Alfa Romeo

В автомобиле установлена корзина для мусора с таблицей вознаграждений за поддержание чистоты в салоне. Кроссовер оснастили даже пеленальным столиком.

В Alfa Romeo Tonale Edizione Bambini есть пеленальный столик Фото: Alfa Romeo

Чтобы убрать мусор, в Alfa Romeo предусмотрели встроенный пылесос. Он заряжается от розетки и аккуратно интегрирован в интерьер.

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Пока неизвестно, поступит ли такой кроссовер в продажу. Вполне вероятно, что он является первоапрельской шуткой.

Ранее Фокус сообщал, что Alfa Romeo не дождались одобрения концерна Stellantis и открыли предзаказы на еще не представленную модель.