Презентованы самые мощные и быстрые Alfa Romeo с двигателем Ferrari (фото)

Alfa Romeo Giulia и Stelvio Quadrifoglio изменились внешне и стали мощнее. Линейку пополнила эксклюзивная лимированная версия 100th Anniversario.

Related video

В Италии представили новые Alfa Romeo Giulia и Stelvio Quadrifoglio. Мощные заряженные версии седана и кроссовера прошли плановый фейслифтинг и получили прибавку в мощности. Об этом сообщается на сайте концерна Stellantis.

Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio Фото: Stellantis

Презентация топовых Alfa Romeo Stelvio и Giulia приурочена к 100-летию спортивной серии Quadrifoglio и автомобили показали вместе с первым авто этой линейки – винтажным спорткаром Alfa Romeo RL 1923 года, выигравшим знаменитую гонку Targa Florio.

Фонари автомобилей тонированы Фото: Stellantis

К тому же, новые Alfa Romeo Giulia и Stelvio Quadrifoglio дебютировали в особом лимитированном исполнении 100th Anniversario. Всего выпустят по 100 таких седанов и кроссоверов.

Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio Фото: Stellantis

Отличить обновленные Alfa Romeo Giulia и Stelvio Quadrifoglio можно по измененным фарам с матричной оптикой, тонированным фонарям и карбоновому декору на решетке радиатора. Седан получил 19-дюймовые литые диски, а кроссовер – 21-дюймовые. Автомобили серии 100th Anniversario окрашены в особые цвета, а на их крыльях появилось изображение четырехлистного клевера – символа серии Quadrifoglio.

В салоне появилась виртуальная панель приборов Фото: Stellantis

Главное новшество в салоне Alfa Romeo Stelvio и Giulia – виртуальная панель приборов. В 100th Anniversario отделка разбавлена золотистой прострочкой.

Важно

Самый мощный и дорогой Гелендваген в истории продают в комплекте с катером и часами (фото)

Новые Alfa Romeo Giulia и Stelvio Quadrifoglio по-прежнему оснащены 2,9-литровым V6 твин-турбо, разработанным в Ferrari. Его отдачу подняли до 520 л. с., то есть это самые мощные Alfa Romeo в истории. Разгон до 100 км/ч у обоих авто занимает менее 4 с, а седан способен развить свыше 300 км/ч.

Оба авто оснащены 8-ступенчатым автоматом и новым дифференциалом повышенного трения. Седан Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio доступен с задним или полным приводом, а кроссовер Stelvio Quadrifoglio – полноприводной по умолчанию.

Тем временем, уже разрабатываются абсолютно новые Alfa Romeo Giulia и Stelvio. Они станут электромобилями, а версии Quadrifoglio оснастят 1000-сильной установкой.

Также Фокус сообщал, что Alfa Romeo создали кроссовер специально для автомобилистов с маленькими детьми.