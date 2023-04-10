Запас хода свыше 700 км и до 1000 сил: Alfa Romeo готовит три мощных электрокара (фото)

С 2027 года все Alfa Romeo станут электромобилями. Итальянский автопроизводитель готовит два электрических седана и кроссовер.

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Alfa Romeo начинает электрификацию всего своего модельного ряда. В ближайшие четыре года презентуют три первых электрокара Alfa Romeo. Об этом заявил изданию Autocar СЕО итальянской компании Жан-Филипп Импарато.

С 2027 года все модели марки станут электромобилями, а от бензиновых и даже гибридных моделей откажутся. Новые Alfa Romeo построят на современной платформе STLA концерна Stellantis и они обещают быть очень мощными. Жан-Филипп Импарато

Первым в 2025 или 2026 году дебютирует электромобиль Alfa Romeo Giluia. Новое поколение седана станет конкурентом Tesla Model 3 и Mercedes EQE. Авто будет отличаться отточенной управляемостью и станет существенно мощнее предшественника.

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Новая Alfa Romeo Giluia будет доступна в версиях мощностью 350-800 л. с. Позже появится топовый спортиваный вариант Quadrifoglio Verde с 1000-сильной установкой. Запас хода электрокара превысит 700 км.

За Giulia в 2026 году последует электрокроссовер Alfa Romeo Stelvio – он получит те же силовые установки. А в 2027 году дебютирует флагманский электрический седан, который станет конкурентом Tesla Model S, Mercedes EQS и BMW i7. У модели будет хорошо проработана аэродинамика, поэтому запас хода достигнет 725 км.

Ранее Фокус сообщал, что Alfa Romeo создали специальный кроссовер для автомобилистов с маленькими детьми.

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