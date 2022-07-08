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Сверхбыстрая зарядка и 800 км запаса хода: итальянцы готовят яркого конкурента Tesla (фото)

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Электромобиль Alfa Romeo, Alfa Romeo Giulia, новая Alfa Romeo Giulia, электрокар Alfa Romeo Giulia
Фото: Auto Express | Alfa Romeo Giulia представят до 2027 года

Электромобиль Alfa Romeo Giulia получит несколько версий мощностью до 450 л. с. Запас хода седана будет достигать 800 км.

В Alfa Romeo начали работу над новым поколением модели Giulia. Спортивный седан появится до 2027 года и станет электромобилем. Об этом сообщил СЕО Alfa Romeo Жан-Филипп Импарато британскому изданию Auto Express.

С 2027 все Alfa Romeo перейдут на электротягу, то есть нынешнее поколение Giulia будет одной из последних моделей марки с двигателями внутреннего сгорания. Его будут выпускать еще несколько лет.

Электромобиль Alfa Romeo, Alfa Romeo Giulia, новая Alfa Romeo Giulia, электрокар Alfa Romeo Giulia
Нынешняя Alfa Romeo Giulia станет одной из последних бензиновых моделей марки
Фото: Stellantis

Новая Alfa Romeo Giulia очевидно будет конкурировать с Tesla Model 3 и Mercedes-Benz EQE. Жан-Филипп Импарато пообещал, что у электрокара будут яркий дизайн в типичном стиле марки и отличная управляемость. Внешний вид выполнят в духе кроссовера Alfa Romeo Tonale.

Спортивный седан Alfa Romeo построят на модульной платформе Stellantis STLA, которую также будут использовать Alfa Romeo Stelvio второго поколения и первые электромобили Chrysler. Он позволяет установку одного или нескольких моторов мощностью от 204 до 450 л. с.

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Ожидается, что электромобиль Alfa Romeo Giulia получит 800-вольтные батареи емкостью 100 и 118 кВт∙ч. В топовой версии запас хода достигнет 800 км. Мало того, будет поддерживаться сверхбыстрая зарядка – полностью зарядить электрокар можно будет примерно за 25 минут.

Ранее Фокус сообщал, что в США готовят самый мощный электромобиль в мире. Он будет шестиколесным и сможет развивать 320 км/ч.