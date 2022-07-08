Сверхбыстрая зарядка и 800 км запаса хода: итальянцы готовят яркого конкурента Tesla (фото)

Электромобиль Alfa Romeo Giulia получит несколько версий мощностью до 450 л. с. Запас хода седана будет достигать 800 км.

В Alfa Romeo начали работу над новым поколением модели Giulia. Спортивный седан появится до 2027 года и станет электромобилем. Об этом сообщил СЕО Alfa Romeo Жан-Филипп Импарато британскому изданию Auto Express.

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С 2027 все Alfa Romeo перейдут на электротягу, то есть нынешнее поколение Giulia будет одной из последних моделей марки с двигателями внутреннего сгорания. Его будут выпускать еще несколько лет.

[ + – ] Нынешняя Alfa Romeo Giulia станет одной из последних бензиновых моделей марки Фото: Stellantis

Новая Alfa Romeo Giulia очевидно будет конкурировать с Tesla Model 3 и Mercedes-Benz EQE. Жан-Филипп Импарато пообещал, что у электрокара будут яркий дизайн в типичном стиле марки и отличная управляемость. Внешний вид выполнят в духе кроссовера Alfa Romeo Tonale.

Спортивный седан Alfa Romeo построят на модульной платформе Stellantis STLA, которую также будут использовать Alfa Romeo Stelvio второго поколения и первые электромобили Chrysler. Он позволяет установку одного или нескольких моторов мощностью от 204 до 450 л. с.

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Ожидается, что электромобиль Alfa Romeo Giulia получит 800-вольтные батареи емкостью 100 и 118 кВт∙ч. В топовой версии запас хода достигнет 800 км. Мало того, будет поддерживаться сверхбыстрая зарядка – полностью зарядить электрокар можно будет примерно за 25 минут.

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