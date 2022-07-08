Надшвидка зарядка та 800 км запасу ходу: італійці готують яскравого конкурента Tesla (фото)

Електромобіль Alfa Romeo Giulia отримає декілька версій потужністю до 450 к. с. Запас ходу седана сягатиме 800 км.

В Alfa Romeo розпочали роботу над новим поколінням моделі Giulia. Спортивний седан з'явиться до 2027 року та стане електромобілем. Про це повідомив СЕО Alfa Romeo Жан-Філіп Імпарато британському виданню Auto Express.

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Із 2027 року всі Alfa Romeo перейдуть на електротягу, тобто нинішнє покоління Giulia буде однією з останніх моделей марки з двигунами внутрішнього згоряння. Його випускатимуть ще кілька років.

[ + – ] Нинішня Alfa Romeo Giulia стане однією з останніх бензинових моделей марки Фото: Stellantis

Нова Alfa Romeo Giulia явно конкуруватиме з Tesla Model 3 і Mercedes-Benz EQE. Жан-Філіп Імпарато пообіцяв, що електрокар матиме яскравий дизайн у типовому стилі марки та відмінну керованість. Зовнішній вигляд виконають у дусі кросовера Alfa Romeo Tonale.

Спортивний седан Alfa Romeo побудують на модульній платформі Stellantis STLA, яку також використовуватимуть Alfa Romeo Stelvio другого покоління та перші електромобілі Chrysler. Вона дозволяє установку одного або декількох двигунів потужністю від 204 до 450 к. с.

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Очікується, що електромобіль Alfa Romeo Giulia отримає 800-вольтні батареї ємністю 100 та 118 кВт∙год. У топовій версії запас ходу досягне 800 км. Крім того, підтримуватиметься надшвидка зарядка — повністю зарядити електрокар можна буде приблизно за 25 хвилин.

Раніше Фокус повідомляв, що в США готують найпотужніший електромобіль у світі. Він буде шестиколісним і зможе розвивати 320 км/год.