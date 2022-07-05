У Tesla вигадали нестандартний спосіб збільшення запасу ходу електрокарів (фото)

Tesla представила причіп для електрокарів із сонячними батареями. Він може заряджати електромобілі як під час стоянки, так і на ходу.

На виставці IdeenExpo в німецькому Ганновері Tesla представила свій новий продукт. На цей раз показали не черговий електромобіль і навіть не квадроцикл Tesla, а спеціальний причіп для електрокарів. Про це повідомляє сайт insideEVs.

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Причіп Tesla не простий, а із секретом — на ньому встановлені сонячні батареї. В такий спосіб можна суттєво збільшити запас ходу електромобіля.

[ + – ] Причіп може стати аксесуаром для Tesla Cybertruck Фото: Tesla

Ілон Маск анонсував такий причіп ще 2019 року. Тоді він позиціював його як аксесуар для пікапа Tesla Cybertruck. Поки невідомо, коли саме причіп стане серійним, але його цілком можуть запустити у виробництво у 2023 році разом із Cybertruck.

У Tesla не надали жодної інформації про причіп. Кабель від нього приєднується до зарядного гнізда електрокара. Очевидно підзарядка може йти прямо в русі, але все ж таки ефективніша вона на стоянці, адже в цьому випадку сонячні батареї можна розкласти і збільшити їх площу.

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Представники Tesla повідомили, що причіп підійде любителям виїхати на електрокарі на природу з наметом. Щоб далеко від населених пунктів був доступний інтернет, причіп оснастили модулем Starlink.

Раніше Фокус повідомляв, що Tesla зненацька втратила лідерство в сегменті електромобілів — її випередив китайський концерн BYD Auto.