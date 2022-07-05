В Tesla придумали нестандартный способ увеличения запаса хода электрокаров (фото)

Tesla представила прицеп для электрокаров с солнечными батареями. Он может подзаряжать электромобили как во время стоянки, так и на ходу.

На выставке IdeenExpo в немецком Ганновере Tesla представила свой новый продукт. На этот раз показали не очередной электромобиль и даже не квадроцикл Tesla, а специальный прицеп для электрокаров. Об этом сообщает сайт insideEVs.

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Прицеп Tesla не простой, а с секретом – на нем установлены солнечные батареи. Таким способом можно существенно увеличить запас хода электромобиля.

[ + – ] Прицеп может стать аксессуаром для Tesla Cybertruck Фото: Tesla

Илон Маск анонсировал подобный прицеп еще в 2019 году. Тогда он позиционировал его, как аксессуар для пикапа Tesla Cybertruck. Пока неизвестно, когда именно прицеп станет серийным, но его вполне могут запустить в производство в 2023 году вместе с Cybertruck.

В Tesla не предоставили практически никакой информации о прицепе. Кабель от него подсоединяется к зарядному гнезду электрокара. Очевидно подзарядка может идти прямо в движении, но все же эффективнее она на стоянке, ведь в этом случае солнечные батареи можно разложить и увеличить их площадь.

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Представители Tesla сообщили, что прицеп подойдет любителям выехать на электрокаре на природу с палаткой. Чтобы вдали от населенных пунктов был доступен интернет, прицеп оснастили модулем Starlink.

Ранее Фокус сообщал, что Tesla неожиданно потеряла лидерство в сегменте электромобилей — ее обогнал китайский концерн BYD Auto.