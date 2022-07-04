Ретро-дизайн і до 800 км запасу ходу: Chrysler готує конкурента Tesla (фото)

Електромобіль Chrysler збудують на новій платформі Stellantis STLA. Він дозволяє установку двигунів потужністю до 450 к. с. і підтримує надшвидку зарядку батареї.

Седан Chrysler 300 таки отримає наступника. Нове покоління моделі з'явиться у 2026 році та стане електричним. Про це повідомляє сайт The Drive.

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Як відомо, Chrysler готує цілу родину електромобілів і з 2028 повністю відмовиться від двигунів внутрішнього згоряння. Перший електромобіль Chrysler уже розсекречений — це великий кросовер Airflow, який надійде в продаж із 2025 року.

[ + – ] Дизайн седана виконають у ретро-стилі Фото: the drive

Новий Chrysler 300 стане другою електричною моделлю марки. Поки подробиць про седан мало, але відомо, що його збудують на тій же платформі Stellantis STLA, що й Airflow. Судячи з рендерів, дві моделі будуть схожими за дизайном — він буде витриманий у ретро-стилі. Конкурентами Chrysler 300 стануть Tesla Model S і Mercedes-Benz EQE.

Архітектура STLA дозволяє встановлювати електричні установки потужністю від 204 до 450 к. с. і батареї ємністю до 108 кВт∙год. Запас ходу електрокарів може досягати 800 км, а батареї підтримуватимуть надшвидкісну 800-вольтну зарядку.

[ + – ] Електрокар будують на сучасній платформі STLA Фото: the drive

Також стало відомо, що у 2024 році стартує виробництво побратима Chrysler 300 — Dodge Charger нового покоління. Знаменитий седан також стане електричним.

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Нагадаємо, Chrysler 300 — одна з найстаріших американських моделей, її випускають із 1955 року. Нинішнє покоління седана є довгожителем, адже його представили ще 2011 року.

Раніше Фокус повідомляв, що концерн Stellantis вирішив електрифікувати і Opel Astra, причому електрокар з'явиться вже у 2023 році.