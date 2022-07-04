Ретро-дизайн и до 800 км запаса хода: Chrysler готовит конкурента Tesla (фото)

Электромобиль Chrysler построят на новой платформе Stellantis STLA. Он позволяет установку моторов мощностью до 450 л. с. и поддерживает сверхбыструю зарядку батареи.

Седан Chrysler 300 все-таки получит преемника. Новое поколение модели появится в 2026 году и станет электрическим. Об этом сообщает сайт The Drive.

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Как известно, Chrysler готовит целое семейство электромобилей и с 2028 года полностью откажется от двигателей внутреннего сгорания. Первый электромобиль Chrysler уже рассекречен – это большой кроссовер Airflow, который поступит в продажу с 2025 года.

[ + – ] Дизайн седана выполнят в ретро-стиле Фото: the drive

Новый Chrysler 300 станет второй электрической моделью марки. Пока подробностей о седана мало, но известно, что его построят на той же платформе Stellantis STLA, что и Airflow. Судя по рендерам, две модели будут схожими по дизайну – он будет выдержан в ретро-стиле. Конкурентами Chrysler 300 станут Tesla Model S и Mercedes-Benz EQE.

Архитектура STLA позволяет устанавливать электрические установки мощностью от 204 до 450 л. с. и батареи емкостью до 108 кВт∙ч. Запас хода электрокаров может достигать 800 км, а батареи будут поддерживать сверхскоростную 800-вольтную зарядку.

[ + – ] Электрокар строят на современной платформе STLA Фото: the drive

Также стало известно, что в 2024 году стартует производство собрата Chrysler 300 – Dodge Charger нового поколения. Знаменитый седан также станет электрическим.

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Напомним, Chrysler 300 – одна из старейших американских моделей, ее выпускают с 1955 года. Нынешнее поколение седана является долгожителем, ведь его представили еще в 2011 году.

Ранее Фокус сообщал, что концерн Stellantis решил электрифицировать и Opel Astra, причем электрокар появится уже в 2023 году.