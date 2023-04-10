Запас ходу понад 700 км і до 1000 сил: Alfa Romeo готує три потужні електрокари (фото)

З 2027 року усі Alfa Romeo стануть електромобілями. Італійський автовиробник готує два електричні седани та кросовер.

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Alfa Romeo починає електрифікацію всього свого модельного ряду. У найближчі чотири роки презентують три перші електрокари Alfa Romeo. Про це заявив виданню Autocar СЕО італійської компанії Жан-Філіп Імпарато.

З 2027 всі моделі марки стануть електромобілями, а від бензинових і навіть гібридних моделей відмовляться. Нові Alfa Romeo побудують на сучасній платформі STLA концерну Stellantis, і вони обіцяють бути дуже потужними. Жан-Філіп Імпарато

Першим у 2025 чи 2026 році дебютує електромобіль Alfa Romeo Giluia. Нове покоління седана стане конкурентом Tesla Model 3 та Mercedes EQE. Авто буде відрізнятися відточеною керованістю і стане значно потужнішим за попередника.

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Нова Alfa Romeo Giluia буде доступна у версіях потужністю 350-800 к. с. Пізніше з'явиться топовий спортивний варіант Quadrifoglio Verde з 1000-сильною установкою. Запас ходу електрокара перевищить 700 км.

За Giulia в 2026 році піде електрокросовер Alfa Romeo Stelvio — він отримає ті ж таки силові установки. А 2027 року дебютує флагманський електричний седан, який стане конкурентом Tesla Model S, Mercedes EQS та BMW i7. У моделі буде добре опрацьована аеродинаміка, тому запас ходу сягне 725 км.

Раніше Фокус повідомляв, що Alfa Romeo створили спеціальний кросовер для автомобілістів із маленькими дітьми.

Також ми писали, що у Китаї показали недорогий електричний клон Ford EcoSport.