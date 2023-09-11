Найменший кросовер Alfa Romeo розсекретили до прем'єри (фото)

Компактний кросовер Alfa Romeo стане наступником хетчбека Mi.To. Модель запропонують у гібридній і електричній версіях.

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В інтернет потрапили зображення нового компактного кросовера Alfa Romeo розміром менше, ніж модель Tonale. Його продажі в Європі стартують у другій половині 2024 року. Про це повідомляє сайт L'Argus.

Новий кросовер Alfa Romeo, найімовірніше, назвуть Junior, як спортивні моделі 60-х років. Модель завдовжки близько 4,1-4,2 м стане наступником хетчбека Mi.To й кине виклик Nissan Juke, Renault Captur і Volkswagen T-Cross.

Модель запропонує віртуальний щиток приладів Фото: largus.fr

Судячи із зображень, нова Alfa Romeo Junior вирізняється елегантним дизайном із плавними лініями кузова. Фірмовий "дзьоб" решітки радіатора поєднується з тоненькими діодними фарами, а ручки задніх дверцят заховані в стійках даху.

Салон Alfa Romeo не показали, опублікували лише зображення віртуального щитка приладів. Зате стали відомі характеристики моделі.

У лінійці з'явиться електрична версія Фото: largus.fr

Компактний кросовер Alfa Romeo побудують на платформі Stellantis CMP, тобто він буде близьким родичем Fiat 600, Jeep Avenger, DS 3 і Opel Mokka. У них же запозичать і силові установки для моделі.

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Базовим стане 136-сильний гібрид Alfa Romeo Junior із 1,2-літровим бензиновим турбомотором і 48-вольтною "м'якою" установкою. Також запропонують електромобіль потужністю 156 к. с. із батареєю на 54 кВт∙год і запасом ходу 384 км.

Найімовірніше, модель назвуть Junior Фото: largus.fr

Примітно, що кросовер — не перший електромобіль Alfa Romeo. Річ у тім, що електричну версію отримає нещодавно представлений суперкар Alfa Romeo 33 Stradale.

Також Фокус повідомляв, що Alfa Romeo готує конкурента Tesla Model Y.