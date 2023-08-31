Ретро-дизайн и 620 сил: Alfa Romeo показали свой последний бензиновый суперкар (фото)

Alfa Romeo 33 Stradale получил необычный дизайн и будет выпущен ограниченным тиражом. Суперкар оснащен турбированным двигателем мощностью более 620 сил.

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Alfa Romeo представили суперкар 33 Stradale. Новинка вдохновлена одноименной моделью конца 1960-х годов. Об этом рассказали на сайте бренда.

Alfa Romeo 33 Stradale отличается необычным дизайном в ретро-стиле. Он сочетается с современным элементами экстерьера.

Спереди расположены большие закругленные фары с хромированными полосами. Посередине находится фирменная решетка радиатора.

Спереди установлены закругленные фары Фото: Alfa Romeo

Также суперкар получил необычные двери. Они распахиваются вверх и имеют большую площадь остекления.

Сзади находятся круглые фонари. Между ними расположен необычный спойлер, а ниже можно найти массивный диффузор.

Сзади размещены круглые фонари Фото: Alfa Romeo

В интерьере нет большого информационно-развлекательного дисплея. Вместо этого все данные о поездке отображаются на приборной панели. Также в салоне установлены необычные стальные переключатели.

Суперкар получил необычный интерьер Фото: Alfa Romeo

В базовую комплектацию входят карбоно-керамические тормоза Brembo и двухрычажная подвеска с активными амортизаторами. Благодаря этому суперкар очень быстрый не только на прямой, но и на поворотах.

Alfa Romeo 33 Stradale оснащен 3,0-литровым турбированным двигателем V6 мощностью более 620 сил. Он работает в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач с двойным сцеплением.

Разгон от 0 до 100 км/ч занимает менее 3 секунд. Максимальная скорость составляет 333 км/ч.

Также клиентам предложат полностью электрическую версию суперкара. Она обладает мощностью более 720 л.с.

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Всего будет построено 33 экземпляра Alfa Romeo 33 Stradale. Все автомобили были распроданы еще до презентации, а стоимость модели держат в секрете.

Ранее Фокус сообщал, что Alfa Romeo разрабатывают свой первый электрокроссовер.