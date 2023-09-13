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Перший електрокросовер Fiat надійшов у виробництво: подробиці та характеристики (фото)

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Фото: Stellantis | Електрокар Fiat 600e збирають у Польщі

Електромобіль Fiat 600e оснащений 156-сильним мотором і здатний проїхати понад 400 км без підзарядки. Дизайн кросовера виконаний у ретро-стилі.

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Новий Fiat 600 надійшов у виробництво. Складання компактного кросовера налагоджено в польському місті Тихи, де вже випускають споріднену модель Jeep Avenger. Про це повідомляється на офіційному сайті концерну Stellantis.

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Кросовер вирізняється дизайном у ретростилі
Фото: Stellantis

Примітно, що першим у виробництво надійшов електромобіль Fiat 600e, а ось гібридні версії моделі з'являться в 2024 році. Таким чином, це перший електрокросовер Fiat.

Дебютним став помаранчевий кросовер Fiat 600e у топовій версії La Prima. Така версія коштує трохи більше 40 000 євро тоді, як базовий електрокар коштує від 35 950 євро.

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Гібридні версії моделі з'являться у 2024 році
Фото: Stellantis

Новий Fiat 600 2024 побудований на платформі CMP, тобто його близькими родичами є Peugeot 2008, Opel Mokka, DS 3 і майбутній кросовер Alfa Romeo Junior. 4,17-метровий кросовер відрізняється дизайном у ретростилі з великими фарами. Об'єм його багажника дорівнює 360 л.

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Базова комплектація Fiat 600e включає безключовий доступ, підігрів сидінь, камеру заднього виду і набір систем безпеки.

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Запас ходу електрокара становить 409 км
Фото: Stellantis

Електромобіль Fiat 600e оснащений 156-сильним мотором і батареєю ємністю 54 кВт∙год. Він розганяється до 100 км/год за 9 с, а його запас ходу становить 409 км. Гібриди Fiat 600e отримають силові установки потужністю 100 і 136 к. с. Крім того, запланована спортивна версія від Abarth.

Раніше Фокус повідомляв, що електричний фургон Fiat встановив рекорд запасу ходу.

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