Змінився до невпізнання: представлено новий Peugeot 3008 2024 (фото, відео)

Новий Peugeot 3008 кардинально змінився і став купе-кросовером. Модель дебютувала в електричному виконанні, але в лінійці залишаться і гібридні версії.

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У Франції презентували новий Peugeot 3008 третього покоління. Кросовер дебютував в електричній версії E-3008, яка надійде в продаж у Європі з лютого 2024 року. Подробиці моделі розкрили на офіційному сайті концерну Stellantis.

Дизайн Peugeot 3008 2024

Новий Peugeot 3008 кардинально змінився зовні і став яскравим купе-кросовером у стилі моделі 408. Він приваблює стрімким силуетом з аркоподібним дахом, високою віконною лінією і злегка загостреною задньою частиною.

Peugeot 3008 став купе-кросовером Фото: Stellantis

Широка безрамкова решітка радіатора поєднується з тоненькими діодними фарами, а ходові вогні нагадують сліди від пазурів лева. На вибір запропоновані литі диски діаметром 19 і 20 дюймів.

Кросовер Peugeot E-3008 став першою моделлю концерну Stellantis на новітній платформі STLA Medium. Він дещо підріс у розмірах.

Задня частина кросовера загострена Фото: Stellantis

Габарити Peugeot 3008 2024:

довжина — 4540 мм;

ширина — 1890 мм;

висота — 1640 мм;

колісна база — 2739 мм.

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Інтер'єр і комплектація Peugeot 3008 2024

Салон Peugeot 3008 зберіг компонування i-Cockpit з компактним кермом і високо посадженим щитком приладів, однак тепер на передній панелі встановлено вигнутий 21-дюймовий дисплей. Сенсорні кнопки виконані програмованими, тобто для них можна обрати функції.

На передній панелі встановлено широкий вигнутий дисплей Фото: Stellantis

Сидіння кросовера отримали сертифікацію німецької асоціації лікарів-ортопедів. Об'єм багажника Peugeot E-3008 становить 520 л. На додачу, в салоні передбачено 17 відсіків для дрібної поклажі.

Базова комплектація Peugeot 3008 2024 охоплює безключовий доступ, камеру, парктронік, адаптивні круїз-контроль і клімат-контроль із тепловим насосом, а також набір систем безпеки — автоматичне гальмування, утримання у смузі, розпізнавання знаків і контроль втоми водія.

У варіанті GT додано електропривод багажника, бездротову зарядку смартфонів, підігрів керма і всіх сидінь, вентиляцію і масаж передніх крісел. Серед опцій є камери кругового огляду, система напівавтономного водіння і потужна 690-ватна акустика Focal c 10 динаміками.

Сидіння отримали сертифікацію німецької асоціації ортопедів Фото: Stellantis

Електромобіль Peugeot E-3008, характеристики

Поки розкрито характеристики тільки електричної версії E-3008, але заявлено, що в лінійці моделі також будуть і гібриди. Електрокар Peugeot запропонують у трьох модифікаціях:

Electric 210 — один мотор, передній привід, 210 к. с. і 343 Н∙м, 8,7 с до 100 км/год, батарея на 73 кВт∙год, запас ходу 525 км;

Dual Motor — два мотори, повний привід, 320 к. с. і 509 Н∙м, 6,4 с до 100 км/год, батарея на 73 кВт∙год, запас ходу 525 км;

Long Range — один мотор, передній привід, 230 к. с. і 343 Н∙м, 8,9 с до 100 км/год, батарея на 98 кВт∙год, запас ходу 700 км.

Новий Peugeot E-3008 оснащений 400-вольтним електрообладнанням і розрахований на швидку зарядку потужністю до 160 кВт — у цьому разі підзарядитися на 80% можна за 30 хвилин. До того ж, підтримується функція двонаправленої зарядки — можна живити від автомобіля різне електрообладнання. Кросовер досить маневрений — діаметр його розвороту складає 10,6 м.

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