Найбільший кросовер Peugeot вперше помітили на дорогах (фото)

Новий Peugeot 5008 сильно зміниться зовні та стане більш технологічним. Кросовер вперше запропонують з електричною силовою установкою.

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Peugeot 5008 третього покоління помітили на дорогах під час тестів. Кросовер сильно зміниться зовні та вперше отримає повністю електричну версію. Про це розповіли на сайті Motor1.

Поточне покоління Peugeot 5008 було представлено у 2016 році. Модель пропонується з бензиновими та дизельними двигунами, а також гібридною силовою установкою.

На шпигунських фото можна помітити, що новий Peugeot 5008 збереже звичний силует. Проте спереду з'явиться нова оптика та широка решітка радіатора.

Спереду з'явиться масивна решітка радіатора Фото: Motor1.com

Ззаду розташовані вузькі ліхтарі, які об'єднані в один блок. Також на кузові з'являться пластикові елементи.

Ззаду з'являться вузькі ліхтарі Фото: сarbizzyauto.com

Очікується, що колісна база нового Peugeot 5008 становитиме понад 2900 мм. Завдяки цьому кросовер стане просторішим всередині.

Інтер'єр новинки буде розрахований на сім посадкових місць. Кросовер також отримає нову мультимедійну систему і розширений список оснащення.

Peugeot 5008 третього покоління збереже бензинові та дизельні двигуни. Крім цього з'явиться й електрична модифікація із запасом ходу понад 400 км.

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Презентація нового Peugeot 5008 відбудеться вже у 2024 році. Модель надійде в продаж у Європі цього ж року.

Раніше Фокус писав, що Peugeot представили нові гібридні модифікації кросоверів 3008 і 5008.