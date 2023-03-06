Найбільший кросовер Peugeot показали за рік до прем'єри (фото)

Новий Peugeot 5008 підросте в розмірах, а його дизайн стане більш виразним. Кросовер запропонують виключно у гібридних версіях.

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З'явився перший рендер Peugeot 5008 третього покоління. Великий семимісний кросовер мають представити усередині 2024 року. Про це повідомляє сайт Motor.es.

З огляду на зображення, новий Peugeot 5008 2024 зміниться зовні і стане більш виразним на вигляд. Дизайн буде витриманий у дусі молодших Peugeot 408 і 2008 – з великою кількістю граней, зігнутою віконною лінією та збільшеним кутом нахилу задніх стійок. Широкі безрамкові грати радіатора поєднуються з довгастими фарами і фірмовими "клаптями" ходових вогнів.

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Семимісний кросовер Peugeot 5008 збудують на платформі ЕМР2. Він дещо підросте у розмірах і стане просторішим. Салон Peugeot 5008 буде витриманий у фірмовій стилістиці i-Cockpit. Автомобіль отримає компактне плескате кермо і високо посаджену віртуальну панель приладів.

З лінійки моделі зникнуть дизельні версії, а бензинові варіанти електрифікують. Базовим стане "м'який" гібрид із 1,2-літровим бензиновим турбодвигуном на 136 к. с. та 28-сильним електромотором (нещодавно такий варіант з'явився у теперішнього 5008 ). Також запропонують гібриди, що підзаряджаються, на 180 і 225 к. с.

Раніше Фокус повідомляв, що на український ринок виходить недорогий пікап Peugeot із витратою 8,2 л на 100 км.

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