Самый большой кроссовер Peugeot показали за год до премьеры (фото)

Новый Peugeot 5008 подрастет в размерах, а его дизайн станет выразительнее. Кроссовер предложат исключительно в гибридных версиях.

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Появился первый рендер Peugeot 5008 третьего поколения. Большой семиместный кроссовер должны представить в середине 2024 года. Об этом сообщает сайт Motor.es.

Судя по изображению, новый Peugeot 5008 2024 изменится внешне и станет выразительнее на вид. Дизайн будет выдержан в духе младших Peugeot 408 и 2008 – с обилием граней, изогнутой оконной линией и увеличенным углом наклона задних стоек. Широкая безрамочная решетка радиатора сочетается с продолговатыми фарами и фирменными "клыками" ходовых огней.

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Семиместный кроссовер Peugeot 5008 построят на платформе ЕМР2. Он несколько подрастет в размерах и станет просторнее. Салон Peugeot 5008 будет выдержан в фирменной стилистике i-Cockpit. Автомобиль получит компактный приплюснутый руль и высоко посаженную виртуальную панель приборов.

Из линейки модели исчезнут дизельные версии, а бензиновые варианты электрифицируют. Базовым станет "мягкий" гибрид с 1,2-литровым бензиновым турбодвигателем на 136 л. с. и 28-сильным электромотором (недавно такой вариант появился у нынешнего 5008). Также предложат подзаряжаемые гибриды на 180 и 225 л. с.

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