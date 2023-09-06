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Авто

Великий багажник і запас ходу понад 400 км: Opel показав сімейний електромобіль (фото)

Opel Astra Sports Tourer Electric, Opel Astra, універсал Opel Astra, електромобіль Opel Astra
Фото: carscoops.com | Універсал Opel Astra став електромобіль

Універсал Opel Astra Sports Tourer Electric оснащений 156-сильним мотором і здатний розвинути 170 км/год. Електромобіль має місткий 516-літровий багажник.

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На автошоу в Мюнхені продемонстрували новий Opel Astra Sports Tourer Electric. Електричний універсал надходить у продаж у Європі слідом за хетчбеком Astra і коштуватиме від 43 490 євро. Про це повідомляє офіційний сайт концерну Stellantis.

Opel Astra Sports Tourer Electric, Opel Astra, універсал Opel Astra, електромобіль Opel Astra Fullscreen
Універсал на 26 см довший за хетчбек
Фото: carscoops.com
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Універсал Opel Astra Sports Tourer Electric досягає 4,64 м у довжину, тобто він на 26 см більший за хетчбек. Сімейний електромобіль має місткий багажник об'ємом 516 л у звичайному стані і 1553 л — зі складеними задніми сидіннями.

Opel Astra Sports Tourer Electric, Opel Astra, універсал Opel Astra, електромобіль Opel Astra Fullscreen
У салоні встановлено два 10-дюймові дисплеї
Фото: Stellantis

Електромобіль Opel Astra Sports Tourer оснащений силовою установкою, знайомою за Peugeot e-308 — 156-сильним мотором і батареєю ємністю 54 кВт∙год. Він здатний розігнатися до 170 км/год і має запас ходу в 413 км. Зарядка на 80% від швидкої (100 кВт) станції займає півгодини.

Opel Astra Sports Tourer Electric, Opel Astra, універсал Opel Astra, електромобіль Opel Astra Fullscreen
Об'єм багажника становить 516-1553 л
Фото: carscoops.com

Базовий універсал Opel Astra Sports Tourer Electric отримав кондиціонер, діодні фари та два 10-дюймові дисплеї в салоні. Версія GS додає 18-дюймові диски, спортивні сидіння та камери кругового огляду. Серед опцій є електропривод дверей багажника, матричні фари, панорамний дах і система напівавтономного водіння.

Раніше Фокус повідомляв, що Opel готує нове покоління моделі Crossland.

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