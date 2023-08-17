Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Авто

Найдоступніший кросовер Opel показали за рік до прем'єри (фото)

Новий Opel Crossland 2024, Новий Opel Crossland, Opel Crossland 2024, Opel Crossland, кросовер Opel
Фото: Motor.es | Opel Crossland другого покоління дебютує у 2024 році

Новий Opel Crossland 2024 стане більшим і соліднішим на вигляд. Вперше в лінійці моделі з'явиться електрична версія.

Related video

Опубліковано рендер Opel Crossland другого покоління. Компактний кросовер презентують через рік. Про це повідомляє сайт Motor.es.

Наразі новий Opel Crossland 2024 у камуфляжі проходить тести в Німеччині. Шпигунські його фото стали основою для створення рендера.

Новий Opel Crossland, Opel Crossland 2024, Opel Crossland, кросовер Opel Fullscreen
Новий Opel Crossland зараз проходить тести
Фото: carscoops.com

Компактний кросовер Opel стане вищим і виразнішим на вигляд. У нього високий капот і м'язисті розширені крила. Передня частина виконана у фірмовій стилістиці Opel Vizor.

Новий Opel Crossland нагадує Citroen C3 Aircross, адже обидві моделі побудовані на платформі СМР концерну Stellantis. Також його родичами будуть кросовери Jeep Avenger і Fiat 600.

Важливо
Тест-драйв кросовера Opel Grandland: доступний флагман
Тест-драйв кросовера Opel Grandland: доступний флагман

Opel Crossland 2024 підросте до приблизно 4,3 м у довжину. Кросовер стане просторішим всередині, а його багажник збільшиться.

Очікується, що першим дебютує електромобіль Opel Crossland. Його силова установка знайома за побратимами — 156-сильний мотор і батарея ємністю 54 кВт∙год. Запас ходу має перевищити 400 км.

Пізніше з'являться бензинові 1,2-літрові турбомотори потужністю 100 і 136 к. с., причому їх доповнять 48-вольтною гібридною установкою.

Раніше Фокус повідомляв, що Opel показав, який вигляд матиме новий кросовер Grandland другого покоління.

Також ми писали, що новий Volkswagen Tiguan 2024 розсекретили до прем'єри.