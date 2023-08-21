Fiat готує новий заряджений електрокросовер у ретростилі (фото)

Abarth Fiat 600e запропонують зі 155-сильним електромотором і новими режимами водіння. Також новинка отримає безліч зовнішніх доопрацювань.

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Новий електрокросовер Fiat 600e отримає заряджену версію від Abarth. Новинка відрізнятиметься зміненим дизайном і потужнішим електромотором. Про це розповіли на сайті Autocar.

Новий Abarth Fiat 600e стане другою електричною моделлю бренду. Зараз він випускає тільки заряджену версію Fiat 500e.

Abarth Fiat 600e отримає новий кузовний обвіс і буде запропонований із яскравими кольорами кузова. Появу зарядженої версії електрокросовера підтвердив Генеральний директор Fiat і Abarth Олів'є Франсуа.

Заряджена версія Fiat 600e стане швидшою за стандартний електрокросовер Фото: Stellantis

Спереду з'явиться незвичайний бампер із повітрозабірниками та невелика решітка радіатора. Також електрокросовер стане нижчим і отримає переналаштовану підвіску.

Найімовірніше, Abarth Fiat 600e запропонує кілька режимів водіння, включно зі Scorpion Track, призначений для гоночного треку. Новинка збереже акумуляторну батарею від стандартної моделі місткістю 54 кВт⋅год. Запас ходу складе близько 322 км на одному заряді.

Очікується, що заряджений кросовер оснастять електромотором потужністю 155 к.с. і 235 Нм крутного моменту. Розгін від 0 до 100 км/год займатиме близько 7 секунд.

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Abarth Fiat 600e може дебютувати вже у 2025 році. Початкова вартість моделі становитиме понад 40 000 доларів.

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