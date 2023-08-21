Fiat готовит новый заряженный электрокроссовер в ретро-стиле (фото)

Abarth Fiat 600e предложат с 155-сильным электромотором и новыми режимами вождения. Также новинка получит множество внешних доработок.

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Новый электрокроссовер Fiat 600e получит заряженную версию от Abarth. Новинка будет отличаться измененным дизайном и более мощным электромотором. Об этом рассказали на сайте Autocar.

Новый Abarth Fiat 600e станет второй электрической моделью бренда. Сейчас он выпускает только заряженную версию Fiat 500e.

Abarth Fiat 600e получит новый кузовной обвес и будет предложен с яркими цветами кузова. Появление заряженной версии электрокроссовера подтвердил Генеральный директор Fiat и Abarth Оливье Франсуа.

Заряженная версия Fiat 600e станет быстрее стандартного электрокроссовера Фото: Stellantis

Спереди появится необычный бампер с воздухозаборниками и небольшая решетка радиатора. Также электрокроссовер станет ниже и получит перенастроенную подвеску.

Вероятнее всего, Abarth Fiat 600e предложит несколько режимов вождения, включая Scorpion Track, предназначенный для гоночного трека. Новинка сохранит аккумуляторную батарею от стандартной модели емкостью 54 кВт⋅час. Запас хода составит около 322 км на одном заряде.

Ожидается, что заряженный кроссовер оснастят электромотором мощностью 155 л.с. и 235 Нм крутящего момента. Разгон от 0 до 100 км/ч будет занимать около 7 секунд.

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Abarth Fiat 600e может дебютировать уже в 2025 году. Начальная стоимость модели составит более 40 000 долларов.

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