Без вікон, без дверей: розсекречено найоригінальніший електромобіль Fiat (фото)

Електромобіль Fiat 500 допрацювали в ательє Carrozeria Castagna. Хетчбеку зрізали дах і прибрали всі двері.

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Електромобіль Fiat 500 отримає нестандартну версію в кузові кабріолет. Його виставили на терасі одного з готелів на італійському озері Комо, повідомляє сайт Motor.es.

Оригінальний тюнінг Fiat 500 виконали в міланському ательє Carrozeria Castagna. Хетчбеку зрізали дах і прибрали всі три двері. Вийшов незвичайний гібрид кабріолета і пікапа, адже багажник перетворився на відкритий кузов.

Салон оздоблений дорогою шкірою Фото: Motor.es

Електрокару Fiat 500 додали розкоші. Його пороги обшиті дорогим лакованим деревом, а салон оздобили дорогою двоколірною шкірою і картатою тканиною.

Характеристики кабріолета поки що не відомі. Стандартний електромобіль Fiat 500 пропонують у версіях потужністю 95 і 117 к. с. На вибір запропоновано батареї на 24 і 42 кВт∙год: запас ходу становить 185 і 320 км, відповідно.

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Примітно, що подібний тюнінг Fiat 500 роблять не вперше. Пляжні кабріолети Fiat 500 Jolly випускали ще з 50-х років. У Carrozeria Castagna таким чином переробили і модель минулого покоління, причому вона коштувала близько 100 000 євро.

Раніше Фокус повідомляв, що Fiat також відродив знамениту модель минулого у форматі мініатюрного електрокара.

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