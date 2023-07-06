Fiat готує недорогого електрифікованого конкурента Renault Sandero (фото)

Новий Fiat Panda перетвориться на компактний кросовер з оригінальним дизайном. Модель запропонують виключно в гібридних і електричних версіях.

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З'явилася офіційна інформація про новий Fiat Panda. Четверте покоління знаменитої компактної моделі презентують 11 липня 2024 року — до 125-річчя італійського автогіганта. Про це заявив СЕО Fiat Олів'є Франсуа в інтерв'ю британському виданню Autocar.

Він підтвердив, що новий Fiat Panda стане кросовером і буде доступний виключно в гібридних і електричних версіях. Примітно, що нинішнє покоління моделі не одразу знімуть з виробництва і випускатимуть паралельно з наступником до 2026 року.

Дизайн виконають у дусі концепту Fiat Centoventi Фото: Stellantis

Новий Fiat Panda 2024 у гібридній версії позиціонують як альтернативу Renault Sandero Stepway. Це означає, що він коштуватиме менше ніж 20 000 євро в базовій версії.

Кросовер Panda буде молодшим братом представленого нещодавно Fiat 600. Він використовуватиме ту саму платформу СМР, але стане компактнішим — довжина становитиме близько 4 м. Розробники обіцяють яскравий і виразний дизайн у дусі концепт-кара Fiat Centoventi 2019 року.

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Електромобіль Fiat Panda буде набагато доступнішим за модель 600e, яка коштує від 35 950 євро. Характеристики Fiat Panda 2024 не розкривають, але відомо, що запас ходу електрокара становитиме близько 400 км.

Раніше Фокус повідомляв, що Fiat відродив культову компактну модель у форматі електромобіля.

Також ми писали, що Fiat Panda отримав ювілейну версію.