Повний привід та доступний цінник: представлено "ювілейний" кросовер Fiat (фото)

Fiat Panda 4x40 ° відрізняється унікальним оформленням екстер'єру та інтер'єру. Кросовер оснащений 85-сильним двигуном та системою повного приводу.

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Бюджетний кросовер Fiat Panda 4x4 отримав особливу версію Panda 4x40° на честь 40-річчя моделі. Усього буде випущено 1983 таких авто. Про це розповіли на сайті CarBuzz.

Fiat Panda 4x40° продаватиметься лише в Італії, Німеччині, Франції та Швейцарії. Всі автомобілі будуть забарвлені у колір слонової кістки.

Всі Fiat Panda 4x40 ° будуть доступні тільки в кольорі слонової кістки Фото: Fiat

На передньому бампері з'явилися червоні гаки. На даху можна знайти чорні рейлінги для кріплення багажу.

"Ювілейний" кросовер отримав нові 15-дюймові колісні диски білого кольору та кілька логотипів 4×40° зовні та всередині. На задній стійці можна знайти зображення оригінального кросовера Fiat Panda 4x4 1980-х років.

На задній стійці зображено оригінальний Fiat Panda 4x4 Фото: Fiat

До списку оснащення входять клімат-контроль, 7-дюймовий дисплей інформаційно-розважальної системи. Кермо та важіль перемикання передач виконані зі шкіри.

В інтер'єрі також присутня обробка кольору слонової кістки Фото: Fiat

Найімовірніше, під капотом розташований 0,9-літровий турбований двигун потужністю 85 к.с. і 145 Нм крутного моменту. Він працює в парі з автоматичною або механічною коробкою передач та доповнений системою повного приводу.

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Вартість та старт продажів кросовера поки не розкривають. За чутками, вартість спеціальної версії в Європі складе трохи більше ніж 20 тисяч євро.

Раніше Фокус писав, що Fiat представив бюджетний електромобіль Topolino.