Fiat показав новий стильний електрокросовер із запасом ходу 400 км (відео)

Новий Fiat 600e зовні схожий на хетчбек 500, але має більші габарити. Новинку оснастять електромотором потужністю 156 к.с. і крутним моментом 260 Нм.

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Fiat показав новий стильний електрокросовер 600e. Дизайн екстер'єру та інтер'єру новинки розсекретили у короткому ролику. Відео опублікували на YouTube-каналі бренду.

Новий Fiat 600e схожий на популярний хетчбек 500, але має більші габарити. Відмінною рисою кросовера стали "вії" біля фар.

З боків зображено назву моделі, а на багажнику розмістили компактний спойлер. Ззаду можна знайти дифузор.

Позаду встановлено спойлер Фото: Fiat

Інтер'єр виконаний у мінімалістичному стилі. Панель приладів розташована в круглому корпусі, а по центру розташований компактний інформаційно-розважальний дисплей.

В інтер'єрі розмістилися два компактні дисплеї Фото: Fiat

Відомо, що Fiat 500e розділить платформу з електрокросовером Jeep Avenger. За чутками, новинку оснастять електромотором потужністю 156 к.с. і крутним моментом 260 Нм.

Живлення силової установки забезпечуватиме акумуляторна батарея місткістю 54 кВт⋅год. Запас ходу становитиме близько 400 км на одному заряді.

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Очікується, що Fiat 500e дебютує вже у липні 2023 року. Модель може з'явитися не лише на європейському ринку, а й у США.

Раніше Фокус повідомляв, що Fiat повертає на ринок знамениту компактну модель Topolino.