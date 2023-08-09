Електричний фургон Fiat встановив рекорд дальності ходу (фото)

Фургон Fiat E-Scudo зміг проїхати на 51% більше від заявленого запасу ходу. Електромобіль оснащений акумуляторною батареєю місткістю 75 кВт⋅год.

Related video

Електричний фургон Fiat E-Scudo встановив новий світовий рекорд за дальністю ходу. Рекордний забіг відбувся у Великій Британії. Про це розповіли на сайті InsideEVs.

Fiat E-Scudo проїхав 500,8 км на одному заряді. Попередній рекорд було встановлено 2022 року фургоном GM BrightDrop Zevo 600, який проїхав 415 км.

Fiat E-Scudo в максимальній комплектації оснащений акумуляторною батареєю місткістю 75 кВт⋅год. Заявлений запас ходу становить 330 км.

Поїздка зайняла 13 годин і 9 хвилин. Маршрут поєднував міські та сільські дороги.

Рекордна поїздка зайняла 13 годин і 9 хвилин Фото: Webfleet

Фургон був повністю в заводській комплектації. Його взули в енергозберігаючі шини Bridgestone Duravis.

За кермом по черзі сиділи троє водіїв — Кевін Букер, Сем Кларк і Фергал МакГрат. МакГрат і Букер встановлювали інші рекорди з економії бензину та дизельного пального.

Фургон Fiat E-Scudo оснащений електромотором потужністю 136 к.с. Його вантажопідйомність становить 1,4 тонни, а швидка зарядка від 0 до 80% займає 45 хвилин.

Раніше Фокус писав, що в лондонському центрі ExCeL болід "Формули-Е" встановив новий світовий рекорд швидкості для електромобілів у закритому приміщенні.