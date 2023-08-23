Kia отказывается от популярной бюджетной модели: что предложат взамен (фото)

Kia Rio уйдет с европейского и североамериканского рынков уже в нынешнем году. В некоторых странах на смену ему предложат абсолютно новую модель.

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Kia снимет с производства недорогую модель Rio. Новое ее поколение не планируется. Об этом сообщает сайт Automotive News.

Kia Rio покинет североамериканский рынок уже нынешней осенью. Ранее стало известно, что и европейские продажи модели свернут до конца 2023 года. В ЕС прекратили принимать заказы на Rio и распродают только складские запасы авто этой модели.

Kia K3 создан на смену Rio Фото: Kia

Отказ от Kia Rio обусловлен двумя причинами. Во-первых, спрос на недорогую модель B-класса снизился в последнее время. Так, в США за 2022 год продали 26 996 Rio. Вторая причина – введение в ЕС новых строгих эко-норм Евро-7, из-за которых себестоимость бюджетных авто существенно увеличится.

В Евросоюзе нишу Rio займет кроссовер Kia Stonic. В то же время, ряд стран все же получат преемника модели. Речь идет про новый седан Kia K3, который недавно презентовали в Мексике.

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Новый Kia K3 несколько крупнее Rio и по размерам ближе к Cerato/Forte. У него современный салон с двумя дисплеями и расширен перечень систем безопасности. Модель будут оснащать бензиновыми моторами объемом 1,6 и 2,0 л.

Бюджетный Kia Rio производили с 1999 года. Всего было выпущено четыре поколения модели и долгое время она была самой популярной в линейке южнокорейской марки.

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