Kia відмовляється від популярної бюджетної моделі: що запропонують натомість (фото)

Kia Rio піде з європейського і північноамериканського ринків уже в нинішньому році. У деяких країнах на зміну йому запропонують абсолютно нову модель.

Related video

Kia зніме з виробництва недорогу модель Rio. Нове її покоління не планується. Про це повідомляє сайт Automotive News.

Kia Rio покине північноамериканський ринок уже цієї осені. Раніше стало відомо, що і європейські продажі моделі згорнуть до кінця 2023 року. В ЄС припинили приймати замовлення на Rio і розпродають тільки складські запаси авто цієї моделі.

Kia K3 створений на зміну Rio Фото: Kia

Відмова від Kia Rio зумовлена двома причинами. По-перше, попит на недорогу модель B-класу знизився останнім часом. Так, у США за 2022 рік продали 26 996 Rio. Друга причина — введення в ЄС нових суворих еко-норм Євро-7, через які собівартість бюджетних авто істотно збільшиться.

У Євросоюзі нішу Rio займе кросовер Kia Stonic. Водночас, низка країн все ж отримають наступника моделі. Йдеться про новий седан Kia K3, який нещодавно презентували в Мексиці.

Важливо

Компактні розміри та яскравий дизайн: представлено найдешевший Kia (фото)

Новий Kia K3 дещо більший за Rio і за розмірами ближчий до Cerato/Forte. У нього сучасний салон із двома дисплеями та розширено перелік систем безпеки. Модель оснащуватимуть бензиновими моторами об'ємом 1,6 і 2,0 л.

Бюджетний Kia Rio виробляли з 1999 року. Загалом було випущено чотири покоління моделі і довгий час вона була найпопулярнішою в лінійці південнокорейської марки.

Раніше Фокус розповідав, що Kia готує недорогий електрокросовер EV5, який стане альтернативою Sportage.

Також ми писали про новий Kia Sorento 2024 з оригінальним дизайном.