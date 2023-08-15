Альтернатива Sportage: недорогий електрокросовер Kia розсекретили до прем'єри (фото)

Електрокросовер Kia EV5 кине виклик Tesla Model Y і Volkswagen ID.4. Запас ходу моделі становитиме близько 600 км.

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В інтернет потрапили фото Kia EV5. Електричний кросовер презентують 25 серпня на автосалоні в Ченду, а його продажі стартують з листопада. Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

Електромобіль Kia EV5 стане альтернативою моделі Sportage і недорогим конкурентом Tesla Model Y і Volkswagen ID.4. Моделі можна порівняти за розмірами.

Запас ходу електромобіля становитиме 600 км Фото: CarNewsChina

Габарити Kia EV5 2024:

довжина — 4615 мм;

ширина — 1875 мм;

висота — 1715 мм;

колісна база — 2750 мм;

маса — 1870 кг.

Новий Kia EV5 візуально практично не відрізняється від передсерійного концепт-кара, представленого на початку нинішнього року. Він зберігає кутастий дизайн у дусі старшого брата Kia EV9 — з високим капотом, тоненькими діодними фарами і великою кількістю граней.

Модель дебютує у 218-сильній версії Фото: CarNewsChina

З Kia EV9 кросовер поріднить і платформа E-GMP з 800-вольтним електрообладнанням. Новий Kia EV5 2024 дебютує у 218-сильній задньопривідній версії, а його максимальна швидкість буде обмежена на 185 км/год.

Літій-залізо-фосфатну батарею на 77 кВт∙год для електрокара поставить BYD. Запас ходу становитиме приблизно 600 км.

Раніше Фокус повідомляв, що Kia показала наступника моделі Rio з багатим оснащенням.

Також ми писали, що кросовер Kia Sorento пройшов оновлення.