Альтернатива Sportage: недорогой электрокроссовер Kia рассекретили до премьеры (фото)

Электрокроссовер Kia EV5 бросит вызов Tesla Model Y и Volkswagen ID.4. Запас хода модели составит около 600 км.

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В интернет попали фото Kia EV5. Электрический кроссовер презентуют 25 августа на автосалоне в Чэнду, а его продажи стартуют с ноября. Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

Электромобиль Kia EV5 станет альтернативой модели Sportage и недорогим конкурентом Tesla Model Y и Volkswagen ID.4. Модели сопоставимы по размерам.

Запас хода электромобиля составит 600 км Фото: CarNewsChina

Габариты Kia EV5 2024:

длина – 4615 мм;

ширина – 1875 мм;

высота – 1715 мм;

колесная база – 2750 мм;

масса – 1870 кг.

Новый Kia EV5 визуально практически не отличается от предсерийного концепт-кара, представленного в начале нынешнего года. Он сохраняет угловатый дизайн в духе старшего брата Kia EV9 – с высоким капотом, тоненькими диодными фарами и обилием граней.

Модель дебютирует в 218-сильной версии Фото: CarNewsChina

С Kia EV9 кроссовер породнит и платформа E-GMP с 800-вольтным электрооборудованием. Новый Kia EV5 2024 дебютирует в 218-сильной заднеприводной версии, а его максимальная скорость будет ограничена на 185 км/ч.

Литий-железо-фосфатную батарею на 77 кВт∙ч для электрокара поставит BYD. Запас хода составит примерно 600 км.

Ранее Фокус сообщал, что Kia показала преемника модели Rio с богатым оснащением.

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