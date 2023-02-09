Kia зніме з виробництва в Європі одну зі своїх найпопулярніших моделей

Kia Rio поступиться своїм місцем моделі Stonic. Інші компактні хетчбеки бренду все ще продаватимуться на європейському ринку.

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З Європи йде ще один популярний компактний хетчбек. Kia оголосила про припинення виробництва Rio. Про це повідомили на сайті AutoCar.

Європейський B-сегмент поступово втрачає одні зі своїх найпопулярніших автомобілів. Наприклад, такі моделі як Ford Fiesta та Volkswagen Polo вже зовсім скоро знімуть із виробництва.

Головна проблема для недорогих малолітражних автомобілів полягає у майбутньому стандарті викидів Euro 7 у Європі. Через нього розробка бюджетних моделей стає надто невигідною.

Kia Rio залишить європейський ринок вже наприкінці 2023 року. Модель Kia Stonic стане прямою заміною.

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Всі автомобілі Kia Rio зараз можна купити лише зі складів дилерів. Конфігуратор моделі недоступний.

Крім цього, важливу роль у припиненні випуску моделі стало збільшення популярності кросоверів у Європі. Проте це не означає, що Kia припинить випускати інші компактні автомобілі, такі як Forte/Cerato та Picanto.

Раніше Фокус писав, що у США найбільші страхові компанії відмовляють у своїх послугах власникам автомобілів Hyundai та Kia.