Kia снимет с производства в Европе одну из своих самых популярных моделей

Kia Rio уступит свое место модели Stonic. Остальные компактные хэтчбеки бренда все еще будут продаваться на европейском рынке.

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Из Европы уходит еще один популярный компактный хэтчбек. Kia объявила о прекращении производства модели Rio. Об этом сообщили на сайте AutoCar.

Европейский B-сегмент постепенно теряет одни из своих самых популярных автомобилей. Например, такие модели как Ford Fiesta и Volkswagen Polo уже совсем скоро будут сняты с производства.

Главная проблема для недорогих малолитражных автомобилей состоит в предстоящем стандарте выбросов Euro 7 в Европе. Из-за него разработка бюджетных моделей становится слишком невыгодной.

Kia Rio покинет европейский рынок уже в конце 2023 года. Модель Kia Stonic станет его прямой заменой.

Важно

Hyundai и Kia отзывают 48 тысяч автомобилей из-за производственных недочетов

Все автомобили Kia Rio сейчас можно купить только со складов дилеров. Конфигуратор модели больше недоступен.

Помимо этого важную роль в прекращении выпуска модели стало увеличение популярности кроссоверов в Европе. Тем не менее это не значит, что Kia прекратит выпускать другие компактные автомобили, такие как Forte/Cerato и Picanto.

Ранее Фокус писал, что в США крупнейшие страховые компании отказывают в своих услугах владельцам автомобилей Hyundai и Kia.