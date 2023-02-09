Kia снимет с производства в Европе одну из своих самых популярных моделей
Kia Rio уступит свое место модели Stonic. Остальные компактные хэтчбеки бренда все еще будут продаваться на европейском рынке.
Из Европы уходит еще один популярный компактный хэтчбек. Kia объявила о прекращении производства модели Rio. Об этом сообщили на сайте AutoCar.
Европейский B-сегмент постепенно теряет одни из своих самых популярных автомобилей. Например, такие модели как Ford Fiesta и Volkswagen Polo уже совсем скоро будут сняты с производства.
Главная проблема для недорогих малолитражных автомобилей состоит в предстоящем стандарте выбросов Euro 7 в Европе. Из-за него разработка бюджетных моделей становится слишком невыгодной.
Kia Rio покинет европейский рынок уже в конце 2023 года. Модель Kia Stonic станет его прямой заменой.Важно
Все автомобили Kia Rio сейчас можно купить только со складов дилеров. Конфигуратор модели больше недоступен.
Помимо этого важную роль в прекращении выпуска модели стало увеличение популярности кроссоверов в Европе. Тем не менее это не значит, что Kia прекратит выпускать другие компактные автомобили, такие как Forte/Cerato и Picanto.
Ранее Фокус писал, что в США крупнейшие страховые компании отказывают в своих услугах владельцам автомобилей Hyundai и Kia.