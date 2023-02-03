Hyundai и Kia отзывают 48 тысяч автомобилей из-за производственных недочетов

У автомобилей Hyundai обнаружены проблемы с молдингами на крыше, которые могут отсоединиться. У Kia Telluride в некоторых случаях не раскрывались или отключались боковые подушки безопасности второго ряда.

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Hyundai и Kia собираются отозвать 48 тысяч автомобилей трех моделей из-за производственных недочетов. Они связаны с подушками безопасности и молдингов на крыше. Об этом рассказали на сайте Autoevolution.

Отзыв затронет кроссоверы Hyundai Tucson и Kia Telluride, а также пикап Hyundai Santa Cruz. Все они были предназначены для североамериканского рынка.

У Hyundai Tucson и Santa Cruz обнаружены проблемы с молдингами на крыше, которые могут отсоединиться. Производитель возложил вину на поставщика Keumgang, предоставившего зажимы для крепления.

[ + – ] У Hyundai Santa Cruz и Tucson нашли проблемы с молдингами на крыше Фото: Hyundai

В отчете компании сказано, что владельцы проблемных автомобилей могут определить отслоившиеся молдинги крыши по шуму ветра в районе крыши или видимому подъему/смещению молдингов. Всего отзовут 10 528 пикапов Santa Cruz, выпущенных в 2022 и 2023 годах, и 5576 кроссоверов Tucson, собранных в 2022 году.

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Дилеры и владельцы будут проинформированы об этом отзыве не позднее 1 апреля. Если этот недочет был исправлен за счет владельца авто, ему обязаны возместить все затраты на ремонт.

Помимо этого Kia хочет отозвать 31 943 кроссовера Telluride, которые выпустили с 1 сентября 2022 года по 23 января 2023 года. При производстве этих автомобилей была допущена производственная ошибка, из-за которой боковые подушки безопасности второго ряда отключались или раскрывались неправильно. Причина в поврежденном жгуте проводов.

[ + – ] Из-за поврежденных жгутов проводов у Kia Telluride могут не сработать боковые подушки безопасности второго ряда Фото: Kia

Как и в случае с Hyundai Tucson и Santa Cruz, Kia обвинила в инциденте поставщика жгутов проводов. По словам компании, поставщик предоставил жгуты проводов меньшего размера, чем требуется.

Ранее Фокус писал, что в Китае отзывают около 200 000 гибридных автомобилей Honda.