Honda отзывает 200 000 автомобилей из-за проблем с тормозами

Отзыв коснется гибридных автомобилей, произведенных в Китае. Он затронет машины, выпущенные с октября 2018 года по сентябрь 2020 года.

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Honda отзывает около 200 000 своих гибридных автомобилей. Это касается моделей, которые продаются на рынке Китая. Об этом сообщает портал Reuters.

Автомобили отзывают из-за смазочного масла, которое в процессе эксплуатации некоторых моделей попадает в датчики педали тормоза. Заводской недочет приводит к тому, что тормозная система может работать некорректно.

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General Motors отзывает 140 тысяч электромобилей Chevrolet Bolt EV из-за опасного дефекта

Всего на доработку отправят более 105 000 автомобилей, которые произвели с октября 2018 года по сентябрь 2020 года на заводе Dongfeng Motor Group. Помимо этого Honda отзовет около 95 000 авто, произведенных с августа 2018 года по август 2020 года на заводе в Гуанчжоу. Массовый отзыв начнется с 31 марта 2023 года.

Ранее Фокус писал, что Tesla планирует отозвать сотни тысяч автомобилей из-за возможного повреждения жгута проводов для камеры заднего вида, которое может привести к ДТП.

Также мы рассказали, что Toyota отзывает 1,7 млн автомобилей из-за заводского дефекта, который вызван травмоопасными нaдувными пoдушками бeзoпacнocти производства компании Takata.